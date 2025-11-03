Részvénypiac: továbbra is az MI-láz hajtja az indexeket, enyhültek a kamatcsökkentési várakozások
Emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben hétfőn; az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi fegyverszünet, valamint a mesterséges intelligenciába irányuló hatalmas beruházások fenntartották a kockázatvállalási kedvet. Eközben a dollár a háromhavi csúcs közelében maradt, miután a Federal Reserve (Fed) döntéshozói szigorú hangvételű nyilatkozatokat tettek.
A befektetők továbbra is a múlt heti fejleményekre összpontosítanak, beleértve a jegybanki kamatdöntő üléseket és az Egyesült Államok és Kína közötti megállapodást az egyéves kereskedelmi fegyverszünetről, amely nagyjából a várakozásoknak megfelelően alakult. Ugyanakkor kétségek maradtak afelől, hogy a fegyverszünet valóban kitart-e a teljes időszakra.
- Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,35 százalékkal 727,82 pontra emelkedett, megközelítve a múlt héten elért négy és fél éves csúcsát. Az index idén több mint 27 százalékkal erősödött, ezzel 2017 óta a legjobb évére készül.
- A kínai blue chip részvények, a CSI 300 index 0,6 százalékkal süllyedtek, miután az adatok szerint Kína gyáripari aktivitása októberben lassabb ütemben bővült, mint szeptemberben — az új megrendelések és a termelés egyaránt visszaesett a vámokkal kapcsolatos aggodalmak közepette.
- A hongkongi Hang Seng Index ezzel szemben 0,3 százalékkal emelkedett.
Azt tanácsoljuk a befektetőknek, hogy realizáljanak némi nyereséget, és vásároljanak majd vissza a korrekcióknál, így az év vége felé kedvezőbb, védekező pozíciókba helyezkedhetnek
– idézi a Reuters a Bank of America stratégáit, hozzátéve, hogy az amerikai–kínai kereskedelmi fegyverszünethez fűzött optimizmust már beárazták a piacok.
Japánban zárva tartanak a piacok egy ünnep miatt, a kötvénypiacokon sincs kereskedés, így az ázsiai órákban alacsony maradt az aktivitás.
- A Nasdaq határidős jegyzései 0,25 százalékkal emelkedtek,
- az európai határidős indexek szintén pozitív nyitásra utaltak.
Szigorúbb Fed-hangok
A Federal Reserve több regionális elnöke pénteken kifejezte elégedetlenségét az amerikai jegybank kamatcsökkentési döntésével kapcsolatban, miközben Christopher Waller, a Fed befolyásos kormányzója további lazítás mellett érvelt a gyengülő munkaerőpiac támogatására.
A múlt heti kamatdöntő ülés után Jerome Powell Fed-elnök kijelentette, hogy a decemberi kamatcsökkentés „nem előre eldöntött tény”.
A befektetők korábban szinte biztosra vették az újabb vágást. „Továbbra is úgy véljük, hogy a kamatcsökkentések indoka összhangban van azzal a feltételezésünkkel, hogy a dollár gyengülni fog: az amerikai gazdaság nem fog felülteljesíteni a korábbi időszakhoz hasonló mértékben” – írták a Goldman Sachs stratégái egy elemzésben.
Ez idővel gyengébb dollárhoz vezethet, tekintve annak magas kiindulási szintjét
– tették hozzá.
A kereskedők jelenleg 70 százalékhoz közeli 68 eséllyel áraznak egy decemberi kamatvágást, szemben a múlt heti, szinte biztos várakozásokkal. A Fed akkor 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát, a várakozásoknak megfelelően.
Ennek nyomán a dollár erős maradt.
- Az euró 1,1524 dollárnál járt, háromhavi mélyponton.
- A font 0,2 százalékkal 1,3142 dollárra gyengült,
- a jen 154,05 dolláros árfolyamon mozgott, február közepe óta nem látott gyenge szinteken.
Mivel az amerikai kormányzati leállás ezen a héten is folytatódik, nem érkeznek adatok sem az álláshelyekről, sem a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottságról. Az október 1-jén kezdődött kormányzati leállás már a második leghosszabb az amerikai történelemben, alig maradva el a 2018–2019-es, 35 napig tartó leállástól.
A figyelem az ADP-féle foglalkoztatási jelentésre és az ISM beszerzésimenedzser-indexek foglalkoztatási komponensére irányul majd, hogy képet kapjunk az amerikai munkaerőpiac állapotáról
– mondta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.
A részvénypiac továbbra is a gyorsjelentésekre figyel
A technológiai óriások vegyes gyorsjelentései után, amelyek megmutatták, hogy a befektetők végre látni szeretnék a mesterséges intelligencia infrastruktúrájára fordított hatalmas tőkekiadások megtérülését, a héten újabb tech cégek eredményei kerülnek a középpontba. A mesterséges intelligencia körüli lelkesedés segítette a globális részvénypiacok emelkedését, de a befektetők tartanak a túlzott optimizmustól, és bizonyítékokat keresnek arra, hogy az MI-beruházások valóban kifizetődnek.
A héten teszi közzé gyorsjelentését többek között az Advanced Micro Devices, a Qualcomm, és az adatelemzéssel foglalkozó Palantir Technologies. Várható továbbá a McDonald’s és az Uber gyorsjelentése is.
- Az arany árfolyama az azonnali piacon ismét 4000 dollár fölé emelkedett a kora reggeli kereskedésben; a befektetők visszavásárolták a korábbi gyengülést.
- Az Európában irányadó Brent nyersolaj határidős jegyzése 0,32 százalékkal 64,98 dollárra nőtt hordónként,
- az amerikai WTI 61,16 dollárra drágult, 0,28 százalékos pluszban áll, miután az OPEC+ úgy döntött, hogy a jövő év első negyedévében nem emeli a kitermelést.
Egy vasárnapi videókonferencián Szaúd-Arábia vezetésével a kulcsfontosságú tagok megállapodtak abban, hogy a várakozásoknak megfelelően decemberben napi mintegy 137 ezer hordóval növelik a kitermelést, összhangban az októberre és novemberre ütemezett emelésekkel. Ugyanakkor a csoport bejelentette, hogy január és március között nem tervez további növelést. A javaslatot a gyengébb szezonális kereslet figyelembevételével terjesztették elő – közölte egy delegált a Bloomberggel.