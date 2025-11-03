Deviza
Részvénypiac: továbbra is az MI-láz hajtja az indexeket, enyhültek a kamatcsökkentési várakozások

Folytatódik a tengerentúlon a gyorsjelentési szezon, a befektetők továbbra is az MI-szektor megtérülési adataira figyelnek. A részvénypiac átmeneti korrekcióra számít, miután a Fed részéről óvatos hangok érkeztek a jövőbeni kamatcsökkentésekkel kapcsolatban.
D. GY.
2025.11.03., 07:38

Emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben hétfőn; az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi fegyverszünet, valamint a mesterséges intelligenciába irányuló hatalmas beruházások fenn­tartották a kockázatvállalási kedvet. Eközben a dollár a háromhavi csúcs közelében maradt, miután a Federal Reserve (Fed) döntéshozói szigorú hangvételű nyilatkozatokat tettek.

részvénypiac
Továbbra is MI- és gyorsjelentési lázban ég a részvénypiac / Fotó: AFP

A befektetők továbbra is a múlt heti fejleményekre összpontosítanak, beleértve a jegybanki kamatdöntő üléseket és az Egyesült Államok és Kína közötti megállapodást az egyéves kereskedelmi fegyverszünetről, amely nagyjából a várakozásoknak megfelelően alakult. Ugyanakkor kétségek maradtak afelől, hogy a fegyverszünet valóban kitart-e a teljes időszakra.

  • Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,35 százalékkal 727,82 pontra emelkedett, megközelítve a múlt héten elért négy és fél éves csúcsát. Az index idén több mint 27 százalékkal erősödött, ezzel 2017 óta a legjobb évére készül. 
  • A kínai blue chip részvények, a CSI 300 index 0,6 százalékkal süllyedtek, miután az adatok szerint Kína gyáripari aktivitása októberben lassabb ütemben bővült, mint szeptemberben — az új megrendelések és a termelés egyaránt visszaesett a vámokkal kapcsolatos aggodalmak közepette. 
  • A hongkongi Hang Seng Index ezzel szemben 0,3 százalékkal emelkedett.

Azt tanácsoljuk a befektetőknek, hogy realizáljanak némi nyereséget, és vásároljanak majd vissza a korrekcióknál, így az év vége felé kedvezőbb, védekező pozíciókba helyezkedhetnek

idézi a Reuters a Bank of America stratégáit, hozzátéve, hogy az amerikai–kínai kereskedelmi fegyverszünethez fűzött optimizmust már beárazták a piacok.

Japánban zárva tartanak a piacok egy ünnep miatt, a kötvénypiacokon sincs kereskedés, így az ázsiai órákban alacsony maradt az aktivitás. 

  • A Nasdaq határidős jegyzései 0,25 százalékkal emelkedtek, 
  • az európai határidős indexek szintén pozitív nyitásra utaltak.

Szigorúbb Fed-hangok

A Federal Reserve több regionális elnöke pénteken kifejezte elégedetlenségét az amerikai jegybank kamatcsökkentési döntésével kapcsolatban, miközben Christopher Waller, a Fed befolyásos kormányzója további lazítás mellett érvelt a gyengülő munkaerőpiac támogatására. 

A múlt heti kamatdöntő ülés után Jerome Powell Fed-elnök kijelentette, hogy a decemberi kamatcsökkentés „nem előre eldöntött tény”. 

A befektetők korábban szinte biztosra vették az újabb vágást. „Továbbra is úgy véljük, hogy a kamatcsökkentések indoka összhangban van azzal a feltételezésünkkel, hogy a dollár gyengülni fog: az amerikai gazdaság nem fog felülteljesíteni a korábbi időszakhoz hasonló mértékben” – írták a Goldman Sachs stratégái egy elemzésben. 

Ez idővel gyengébb dollárhoz vezethet, tekintve annak magas kiindulási szintjét

– tették hozzá. 

A kereskedők jelenleg 70 százalékhoz közeli 68 eséllyel áraznak egy decemberi kamatvágást, szemben a múlt heti, szinte biztos várakozásokkal. A Fed akkor 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát, a várakozásoknak megfelelően.

Ennek nyomán a dollár erős maradt. 

  • Az euró 1,1524 dollárnál járt, háromhavi mélyponton. 
  • A font 0,2 százalékkal 1,3142 dollárra gyengült, 
  • a jen 154,05 dolláros árfolyamon mozgott, február közepe óta nem látott gyenge szinteken.

Mivel az amerikai kormányzati leállás ezen a héten is folytatódik, nem érkeznek adatok sem az álláshelyekről, sem a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottságról. Az október 1-jén kezdődött kormányzati leállás már a második leghosszabb az amerikai történelemben, alig maradva el a 2018–2019-es, 35 napig tartó leállástól. 

A figyelem az ADP-féle foglalkoztatási jelentésre és az ISM beszerzésimenedzser-indexek foglalkoztatási komponensére irányul majd, hogy képet kapjunk az amerikai munkaerőpiac állapotáról

– mondta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.

A részvénypiac továbbra is a gyorsjelentésekre figyel

A technológiai óriások vegyes gyorsjelentései után, amelyek megmutatták, hogy a befektetők végre látni szeretnék a mesterséges intelligencia infrastruktúrájára fordított hatalmas tőkekiadások megtérülését, a héten újabb tech cégek eredményei kerülnek a középpontba. A mesterséges intelligencia körüli lelkesedés segítette a globális részvénypiacok emelkedését, de a befektetők tartanak a túlzott optimizmustól, és bizonyítékokat keresnek arra, hogy az MI-beruházások valóban kifizetődnek. 

A héten teszi közzé gyorsjelentését többek között az Advanced Micro Devices, a Qualcomm, és az adat­elemzéssel foglalkozó Palantir Technologies. Várható továbbá a McDonald’s és az Uber  gyorsjelentése is.

  • Az arany árfolyama az azonnali piacon ismét 4000 dollár fölé emelkedett a kora reggeli kereskedésben; a befektetők visszavásárolták a korábbi gyengülést. 
  • Az Európában irányadó Brent nyersolaj határidős jegyzése 0,32 százalékkal 64,98 dollárra nőtt hordónként, 
  • az amerikai WTI 61,16 dollárra drágult, 0,28 százalékos pluszban áll, miután az OPEC+ úgy döntött, hogy a jövő év első negyedévében nem emeli a kitermelést.

Egy vasárnapi videókonferencián Szaúd-Arábia vezetésével a kulcsfontosságú tagok megállapodtak abban, hogy a várakozásoknak megfelelően decemberben napi mintegy 137 ezer hordóval növelik a kitermelést, összhangban az októberre és novemberre ütemezett emelésekkel. Ugyanakkor a csoport bejelentette, hogy január és március között nem tervez további növelést. A javaslatot a gyengébb szezonális kereslet figyelembevételével terjesztették elő – közölte egy delegált a Bloomberggel.

3 perc
tengeri útvonal

Mesterséges szigetek egész lánca nőtt ki hirtelen a tengerből, ennek nem csak Kína nem örül

Növekszik a tengeri feszültség Vietnám és Kína között.
4 perc
ügyfélkezelés

Új korszak kezdődött a bankoknál az OTP-től az MBH-ig, nincs kivétel: elárulták, mi vár a magyarokra – ideje megbarátkozni a digitális ügyintézőkkel

Vajon tényleg könnyebbé teszi az életünket, vagy csak új kérdéseket vet fel?
10 perc
kötvénypiac

Részvénypiac: továbbra is az MI-láz hajtja az indexeket, enyhültek a kamatcsökkentési várakozások

A részvénypiac átmeneti korrekcióra számít, miután a Fed részéről óvatos hangok érkeztek a jövőbeni kamatcsökkentésekkel kapcsolatban.

