Részvénypiac: továbbra is az MI-láz hajtja az indexeket, enyhültek a kamatcsökkentési várakozások

Emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben hétfőn; az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi fegyverszünet, valamint a mesterséges intelligenciába irányuló hatalmas beruházások fenn­tartották a kockázatvállalási kedvet. Eközben a dollár a háromhavi csúcs közelében maradt, miután a Federal Reserve (Fed) döntéshozói szigorú hangvételű nyilatkozatokat tettek.

Továbbra is MI- és gyorsjelentési lázban ég a részvénypiac / Fotó: AFP

A befektetők továbbra is a múlt heti fejleményekre összpontosítanak, beleértve a jegybanki kamatdöntő üléseket és az Egyesült Államok és Kína közötti megállapodást az egyéves kereskedelmi fegyverszünetről, amely nagyjából a várakozásoknak megfelelően alakult. Ugyanakkor kétségek maradtak afelől, hogy a fegyverszünet valóban kitart-e a teljes időszakra.

Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,35 százalékkal 727,82 pontra emelkedett, megközelítve a múlt héten elért négy és fél éves csúcsát. Az index idén több mint 27 százalékkal erősödött, ezzel 2017 óta a legjobb évére készül.

A kínai blue chip részvények, a CSI 300 index 0,6 százalékkal süllyedtek, miután az adatok szerint Kína gyáripari aktivitása októberben lassabb ütemben bővült, mint szeptemberben — az új megrendelések és a termelés egyaránt visszaesett a vámokkal kapcsolatos aggodalmak közepette.

A hongkongi Hang Seng Index ezzel szemben 0,3 százalékkal emelkedett.

Azt tanácsoljuk a befektetőknek, hogy realizáljanak némi nyereséget, és vásároljanak majd vissza a korrekcióknál, így az év vége felé kedvezőbb, védekező pozíciókba helyezkedhetnek

– idézi a Reuters a Bank of America stratégáit, hozzátéve, hogy az amerikai–kínai kereskedelmi fegyverszünethez fűzött optimizmust már beárazták a piacok.

Japánban zárva tartanak a piacok egy ünnep miatt, a kötvénypiacokon sincs kereskedés, így az ázsiai órákban alacsony maradt az aktivitás.

A Nasdaq határidős jegyzései 0,25 százalékkal emelkedtek,

az európai határidős indexek szintén pozitív nyitásra utaltak.

Szigorúbb Fed-hangok

A Federal Reserve több regionális elnöke pénteken kifejezte elégedetlenségét az amerikai jegybank kamatcsökkentési döntésével kapcsolatban, miközben Christopher Waller, a Fed befolyásos kormányzója további lazítás mellett érvelt a gyengülő munkaerőpiac támogatására.

A múlt heti kamatdöntő ülés után Jerome Powell Fed-elnök kijelentette, hogy a decemberi kamatcsökkentés „nem előre eldöntött tény”.

A befektetők korábban szinte biztosra vették az újabb vágást. „Továbbra is úgy véljük, hogy a kamatcsökkentések indoka összhangban van azzal a feltételezésünkkel, hogy a dollár gyengülni fog: az amerikai gazdaság nem fog felülteljesíteni a korábbi időszakhoz hasonló mértékben” – írták a Goldman Sachs stratégái egy elemzésben.

Ez idővel gyengébb dollárhoz vezethet, tekintve annak magas kiindulási szintjét

– tették hozzá.