Jól kezdett a Magyar Telekom, csúcson a forint
A főbb európai részvényindexek hétfőn a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben többnyire emelkedtek, miközben a befektetők az euróövezet, Németország és az Egyesült Királyság feldolgozóipari aktivitását jellemző beszerzési menedzserindexek friss adataira vártak. Idehaza a tőzsdenyitás után a Magyar Telekom állt az élre.
Javíthatta a hangulatot ugyanakkor, hogy a Ryanair impozáns növekedésről számolt be a szeptember végén lezárt negyedévére. Ráadásul az ír fapados légitársaság felfelé módosította idei utasszám-várakozását is.
A 0,16 százalékkal süllyedő német DAX kivételével valamennyi kiemelten fontos európai index emelkedett. A brit FTSE 100 0,95 százalékkal, az összeurópai Euro Stoxx 50 0,16 százalékkal, a francia CAC 40 pedig 0,26 százalékkal javult.
A piac amúgy a DAX-tól is erősödést vár hétfőn, sőt az előrejelzések szerint újra átlépheti a 24 ezer pontos határt, amely alá a múlt héten csúszott vissza. A DPA-AFX hírügynökség által idézett Christoph Geyer részvényelemző szerint a vezető frankfurti tőzsdeindex Mikulás-ralit indíthat, hacsak a vámháború frontján nem érkeznek újabb zavaró hírek.
Ha nem kerül sor további eszkalációra, a DAX hamarosan elérheti akár a 25 ezer pontos határt is.
A BUX ilyen előzmények után 0,15 százalékkal a pénteki záróértéke alatt nyitott, azaz 107 029 ponton indította a hét első tőzsdenapját.
A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom kezdett a pozitív tartományban, a távközlési papír 0,2 százalékkal, 1768 forintra drágult.
A Richter 10 370 forinton stagnált.
Az OTP árfolyama 0,06 százalékkal, 32 070 forintra, a Molé 0,7 százalékkal, 2940 forintra süllyedt.
Az euró 1,15382 dolláron stagnált, míg a forinttal szemben 387,80 euró-forintra gyengült.
Hajnalban az euró egészen 387,53 forintig ereszkedett, ami más féléves csúcs a forint szempontjából.