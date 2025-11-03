Deviza
Jól kezdett a Magyar Telekom, csúcson a forint

A BUX kismértékben gyengült a hétfői becsengetésre. A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom startolt el pluszban, ám folytatódik a forint szisztematikus erősödése.
Murányi Ernő
2025.11.03, 09:14
Frissítve: 2025.11.03, 09:32

A főbb európai részvényindexek hétfőn a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben többnyire emelkedtek, miközben a befektetők az euróövezet, Németország és az Egyesült Királyság feldolgozóipari aktivitását jellemző beszerzési menedzserindexek friss adataira vártak. Idehaza a tőzsdenyitás után a Magyar Telekom állt az élre.

Magyar Telekom 240619_bet_002_VZ , BÉT, Budapesti Értéktőzsde
A Magyar Telekom indította a legjobb formában a hetet / Fotó: Vémi Zoltán

Javíthatta a hangulatot ugyanakkor, hogy a Ryanair impozáns növekedésről számolt be a szeptember végén lezárt negyedévére. Ráadásul az ír fapados légitársaság felfelé módosította idei utasszám-várakozását is.

A 0,16 százalékkal süllyedő német DAX kivételével valamennyi kiemelten fontos európai index emelkedett. A brit FTSE 100 0,95 százalékkal, az összeurópai Euro Stoxx 50 0,16 százalékkal, a francia CAC 40 pedig 0,26 százalékkal javult.

A piac amúgy a DAX-tól is erősödést vár hétfőn, sőt az előrejelzések szerint újra átlépheti a 24 ezer pontos határt, amely alá a múlt héten csúszott vissza. A DPA-AFX hírügynökség által idézett Christoph Geyer részvényelemző szerint a vezető frankfurti tőzsdeindex Mikulás-ralit indíthat, hacsak a vámháború frontján nem érkeznek újabb zavaró hírek.

Ha nem kerül sor további eszkalációra, a DAX hamarosan elérheti akár a 25 ezer pontos határt is.

A BUX ilyen előzmények után 0,15 százalékkal a pénteki záróértéke alatt nyitott, azaz 107 029 ponton indította a hét első tőzsdenapját.

A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom kezdett a pozitív tartományban, a távközlési papír 0,2 százalékkal, 1768 forintra drágult.

A Richter 10 370 forinton stagnált.

Az OTP árfolyama 0,06 százalékkal,  32 070 forintra, a Molé 0,7 százalékkal, 2940 forintra süllyedt.

Az euró  1,15382 dolláron stagnált, míg a forinttal szemben 387,80 euró-forintra gyengült. 

Hajnalban az euró egészen 387,53 forintig ereszkedett, ami más féléves csúcs a forint szempontjából.

 

