Lázár János a törvény erejével megy neki a Strabagnak: végleg elzárja az állami pénzcsapokat az osztrák cég elől

„Ez így tovább nem mehet! Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!” – írta Lázár János hétfőn a Facebookon.

Lázár János végleg elzárja az állami pénzcsapokat a Strabag elől / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

„Kezdeményezni fogom a közbeszerzési törvény módosítását. Azokat a cégeket, amelyek

a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul,

vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket,

hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból.

A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk” – közölte.

Az építési és közlekedési miniszter emlékeztetett, hogy a Strabag több mint 50 milliárd forintért egy nagyobb útszakasz részeként tervezett és épített egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált.

Hozzátette, hogy az osztrák cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa. A 10 hónap lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan.

Lázár János közlése szerint a Strabag ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek „lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a kormánnyal”.

„Ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét? És milyen igaza lenne!” – fogalmazott a miniszter.

Az építési és közlekedési miniszter közzétett videóban közölte, hogy október 31-én biztosan nem adják át a forgalomnak az M30-as autópályát. „Az igazság az, hogy is mondjam. Úgy mondom, ahogy felénk szokták: a Strabag á***szott bennünket!” – fakadt ki.

Az M30-as Lázár János szerint egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg.

Lázár János az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.