Lázár János a törvény erejével megy neki a Strabagnak: végleg elzárja az állami pénzcsapokat az osztrák cég elől
„Ez így tovább nem mehet! Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!” – írta Lázár János hétfőn a Facebookon.
„Kezdeményezni fogom a közbeszerzési törvény módosítását. Azokat a cégeket, amelyek
- a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul,
- vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket,
- hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból.
A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk” – közölte.
Az építési és közlekedési miniszter emlékeztetett, hogy a Strabag több mint 50 milliárd forintért egy nagyobb útszakasz részeként tervezett és épített egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált.
Hozzátette, hogy az osztrák cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa. A 10 hónap lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan.
Lázár János közlése szerint a Strabag ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek „lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a kormánnyal”.
„Ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét? És milyen igaza lenne!” – fogalmazott a miniszter.
Az építési és közlekedési miniszter közzétett videóban közölte, hogy október 31-én biztosan nem adják át a forgalomnak az M30-as autópályát. „Az igazság az, hogy is mondjam. Úgy mondom, ahogy felénk szokták: a Strabag á***szott bennünket!” – fakadt ki.
Az M30-as Lázár János szerint egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg.
Lázár János az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.
M30: magyarázkodik a Strabag
A Strabag szerint már a lezárás előtt is végeztek független szakértői vizsgálatokat a területen. Ami ennél is érdekesebb, hogy a Strabag szerint a burkolat sérülését a kivitelezés után, az altalajban megjelenő, addig ismeretlen eredetű víz okozta. A nyomás alá került víz megváltoztatta az altalaj állapotát, ami így megpuhult és átázott.
Az altalaj mélyen eltört, és egyenetlenül süllyedt a töltés, ez pedig a burkolat repedéseihez, valamint a vízelvezető rendszerek, árkok sérüléséhez vezetett.
Ez a vízmozgás nem volt előre jelezhető sem a tervezés, sem a kivitelezés közben
– állítják.
Erről a Strabag szerint tájékoztatták Pántya József helyettes államtitkárt és az üzemeltető MKIF Zrt.-t is. A Strabag az eredményekre hivatkozva visszautasította a megbízó építési és közlekedési minisztérium jótállási igényét, mondván, nem ők okozták a hibát. Ezután a cég három különböző javítási opciót is benyújtott a minisztériumnak, de állítólag nem kaptak érdemi választ és döntés sem született a javítási munkálatok megkezdéséről.
Erről a bizonytalanságról a Strabag szerint tájékoztatták a minisztériumot is, és azt is közölték, hogy emiatt még nem kezdhető meg a pályaszerkezeti rétegek építése.
„A helyi geológiai adottságok miatt ez a lépés műszakilag indokolatlanul nagy kockázatot jelentene, amelyet sem szakmai, sem biztonsági szempontból nem tartunk elfogadhatónak. Így Lázár János miniszter úr által a nyilvánosság felé közölt 2025. október 31-i határidő tarthatatlanná vált, annak ellenére, hogy kollégáink példátlan megfeszített tempóban dolgoztak, szinte éjjel-nappal az irreálisan rövid és szakmailag indokolatlan határidő betartásán” – írták a belső dokumentumban.
Az M30-as megépítésére 354 milliárd forintot költöttek el, ám 2024 elején komoly hibák merültek fel az úttal kapcsolatban.
A Magyar Nemzet cikke szerint húsz év elteltével ismét politikai befolyással próbálkozhat Magyarországon a Strabag, amely a hírek szerint pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatja a Tisza Pártot.
A cikk szerint az osztrák a cég tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner évtizedek óta finanszírozza Ausztria liberális pártjait, korábban pedig – 2006 környékén – a hazai elvtársakat, az akkor kormányzati pozícióban lévő egykori SZDSZ-t segítette több tízmillió forinttal, miközben a Strabag tarolt a hazai közbeszerzési pályázatokon.