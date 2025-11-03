Gigantikus beruházást hajt végre Magyarországon a Lidl: megkezdődött a toborzás – ezekre a pozíciókra keres dolgozókat

A Lidl Magyarország az ország legnagyobb logisztikai központját építi Kiskunfélegyháza határában, az új létesítmény várhatóan 2026 októberére készül el. Az építkezés 2024 őszén kezdődött, azóta több mint 16 ezer méternyi cölöpöt fúrtak le, és több ezer köbméter beton beépítésével már a végéhez közeledik a projekt – írja a Baon.

A Lidl legnagyobb logisztikai központja épül Kiskunfélegyházán / Fotó: Bús Csaba

A komplexum mintegy 60-65 Lidl üzlet ellátását szolgálja majd, napi átlagban 4600 raklapot mozgatva, ami hozzávetőlegesen 400 ezer karton árut jelent. Az épület tervezésekor hangsúlyt fektettek az energiatakarékosságra és a környezetbarát megoldásokra.

Korszerű, hűtő-fűtő és hővisszanyerő szellőztető rendszert telepítenek, a világítás teljes egészében LED-technológiával működik, a vízrendszer pedig takarékos csaptelepekkel van felszerelve. A tetőn létesül egy 1,5 megawattos napelempark﻿, amely megújuló energiát biztosít, míg a telephelyen elektromos töltőállomásokat és kerékpártárolókat építenek.

Emellett a komplexum körül tízezer négyzetméternyi biodiverz zöldterületet is kialakítanak, amely a helyi ökoszisztéma megőrzését szolgálja. A beruházás több mint 400 új munkahelyet teremt a logisztikai, adminisztratív és technikai szakmákban.

A cég már elindította a toborzási folyamatot: raktári adminisztrátorokat, készletgazdálkodási szakembereket és targoncavezetőket keres az újonnan épülő központba.

A portál emlékeztet: a Lidlnek nem ismeretlen terep a logisztikai fejlesztés, mivel 2020-ban adták át Ecseren a korábbi legnagyobb hazai raktárbázist, amely 62 ezer négyzetméter alapterületű volt, és 35 milliárd forintból valósult meg. A kiskunfélegyházi létesítmény azonban ezt is túlszárnyalja: 30 százalékkal nagyobb alapterület, modernebb technológia, és lényegesen magasabb energiahatékonyság jellemzi.