Gíroszt árusító vendéglátóhelyekre csapott le a fogyasztóvédelem: több egységet be kellett zárni – ez volt az oka

Országos vizsgálatot rendelt el az NKFH. A fogyasztóvédelem a gíroszt és kebabot árusító büfék közel 70 százalékánál talált kifogásolnivalót.
VG
2025.11.03, 09:07
Frissítve: 2025.11.03, 12:20

Az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások betartása, a nyomonkövethetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében országos ellenőrzést rendelt el a gíroszt árusító éttermekben és büfékben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A gíroszt árusító büfék közel 70 százalékánál találtak kifogásolnivalót / Fotó: Shutterstock

Az utóbbi időben több probléma is felmerült a gírosz készítésével és árusításával kapcsolatban, ezért a gíroszosokra most fokozott hatósági figyelem irányult. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok ellenőrzéseiből ugyanis kiderült, hogy több esetben megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy gondok voltak a konyhák tisztaságával. Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzéseken az üzletek közel 70 százalékánál találtak kifogásolnivalót az ellenőrök, négy gíroszt árusító büfé működését fel is függesztették.

Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok kiemelten figyelik az alapanyagok eredetét és nyomonkövethetőségét, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartását, valamint a konyhai folyamatokat, például a hús pácolását és nyársra húzását.

Ezt is vizsgálja a gíroszosoknál a fogyasztóvédelem

A vizsgálatok érintik a dolgozók személyi higiéniáját, a munkaterületek tisztaságát, a fogyasztók allergénekről való tájékoztatását, valamint azt is, hogy a vendéglátók megtettek-e minden szükséges hatósági bejelentést.

Az NKFH és a kormányhivatalok határozottan fellépnek minden szabálytalanság esetén, ugyanis a fogyasztók egészsége és jogai a legfontosabbak, azok nem sérülhetnek.

Frissítés:

A Világgazdaság érdeklődésére az NKFH elárulta, hogy közleményükben a gíroszt gyűjtőfogalomként használják, így természetesen ellenőrzésük kiterjed a hasonló eljárással készülő kebabra, és a kebabot árusító éttermekre, büfékre is. 

