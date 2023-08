Szaúd-Arábia és Oroszország egyre nagyobb mértékben csökkenti a kitermelést, és a készletek is rekordmértékben zsugorodtak az amerikai kormány Energetikai Tájékoztató Hivatalának (EIA) jelentése szerint. Ez a múlt héten már zsinórban a hatodik egymást követő heti árfolyam-emelkedést eredményezte mind a Brent, mind a WTI piacán. A vegyes amerikai foglalkoztatottsági jelentés ellenére a WTI nyersolaj ára 1,5 százalékkal, a Brent 1,3 százalékkal emelkedett, míg július elejétől nézve a WTI 18, a Brent pedig 15 százalékot drágult.

A Brent ára azonban továbbra is a 70–90 dolláros hordónkénti szint között áll, de ha kitör ebből, akkor egészen 100 dollárig drágulhat.

A gabonák piacán a búza árfolyama tesztelte az emelkedő trendvonalat. Bár a chicagói árutőzsdén a trendvonalat letörve lefelé indult az árfolyam, Európában továbbra is emelkedő maradt az ár. Ezek az ellentétes jelzések is jól mutatják, hogy sok a megválaszolatlan kérdés, és egyelőre nem dőlt el a bikák és a medvék harca. Az ukrajnai háború biztosan komoly kockázat a gabonapiacon, ám valószínűleg a bőséges búzakínálat ellensúlyozza a kedvezőtlen hírekre adott reakciót. Emellett Ukrajna alternatív exportútvonalak kiépítésén dolgozik, a Fekete-tenger megkerülésével, miközben Oroszország valószínűleg fellendíti saját gabonakivitelét is.

Az arany már egy ideje nem tudott elrugaszkodni, és a növekvő kötvényhozamok miatt továbbra sem tudja tartósan áttörni a 2000 dolláros szintet. Technikai szempontól egy fordított fej-váll alakzat alakult ki a májusi csúcsokat követő korrekcióban, jelenleg a 100 napos mozgóátlag biztosít támaszt a sárga fémnek.