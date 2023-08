Nagyon leült a globális IPO-piac a tavaszi amerikai bankcsődök után. A vállalatok alternatív finanszírozást kerestek a kockázatossá vált elsődleges tőzsdei kibocsátások helyett. Még nyáron is azt láthattuk, hogy a Wall Street-i bankházak kihátráltak a hongkongi IPO-ügyletek mögül. Most mégis óvatos mozgolódás tapasztalható a tengerentúli parkettek szélén. Az őszi kibocsátási tervek akár finanszírozási fordulatot is hozhatnak.

Szeptemberben

több milliárd dolláros részvénykibocsátást tervez

a brit csiptervező Arm, az amerikai élelmiszer-kiszállító Instacart és a bostoni székhelyű intelligens marketing-automatizálási platform, a Klaviyo.

A tét nagy.

Ha ez a három tőzsdei bevezetés sikeres lesz, nyereséggel jutalmazva a vállalatokat és a részvényeseket, akkor ez más cégeket is a tőzsdeparkettre csalogat. Ám ha kudarcot vallanak, akkor a komolyabb tőzsdei kibocsátások tovább szünetelhetnek.

A hangulat még mindig nagyon törékeny, a vállalatok a lábujjukat sem szívesen dugják a piaci hullámokba

– mondta Marc Jaffe, a Latham & Watkins New York-i irodájának ügyvezető partnere.

Mindenestre biztató, hogy az Instacart nagy befektetői, köztük a Norges Bank, a Sequoia Capital és a Valiant Capital Management 400 millió dollárnyi részvény vásárlását vállalták. Míg a PepsiCo az IPO-val egyidejű zárt körű részvénykibocsátás keretében 175 millió dollárért vásárol átváltható elsőbbségi részvényeket. A Pepsi az Instacart üzleti partnere, vagyis ez stratégiai befektetésként értékelhető.

A The Wall Street Journal értesülései szerint

a Klaviyo is tárgyal pénzügyi horgonybefektetőkkel, miként az Arm is,

de a brit cég esetében a stratégiai beruházók csak 50-100 millió dolláros téteket tesznek.

Mind a Klaviyo, mind az Instacart, mind az Arm a részvényei 10 százalékát viszi piacra.