A világ egyik legeredményesebb és legjobban kereső futballistája, Cristiano Ronaldo éves jövedelme tavaly meghaladta a 136 millió dollárt, vagyis a 48,6 milliárd forintot. Az ötszörös aranylabdás a szaúdi al-Nasszr játékosaként idén újabb 200 millió eurót, jelenlegi árfolyamon 76,97 milliárd forintot tesz zsebre. Vagyona a legszerényebb becslések szerint is meghaladja az 500 millió dollárt (178,70 milliárd forint), amiből bőven futja neki luxusra, főleg autókra. A portugál szupersztár rajong a kocsikért, egyedi gyűjteményét a szakértők egy alkalommal legalább 6 milliárd forintra becsülték, de azóta kiderült, hogy sokkal többet költött már erre a hobbijára. Az amerikai Slash Gear által összeállított listán tíz olyan elképesztő jármű szerepel, amelyről egy átlagember talán még álmodozni sem mer.

Mindennapos látvány: Cristiano Ronaldo a volán mögött.

Fotó: Marco Bertorello / AFP

Bugatti Veyron Grand Sport (2 millió dollár, 714,78 millió forint)

A világsajtót bejárta, amikor a 38 éves világklasszis egyik testőre tavaly összetörte a játékos 2 millió dolláros (jelenlegi árfolyamon 714,78 millió forint), több mint 400 kilométer per órás végsebességre képes Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse-ét. Az akkor éppen Mallorcán tartózkodó Ronaldo egy konvojjal – ám nem a Bugattiban – utazott, amikor a baleset bekövetkezett. A kocsi kidöntött egy út szélén lévő téglafalat, miután túl nagy sebességgel próbált bevenni egy kanyart. Az autó eleje minimálisan sérült, az utasoldala viszont valószínűleg nagy ütést kaphatott, ezért a javítása sem lehetett olcsó. A karambolban senki sem sérült meg.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

Fotó: Gustavo Fadel

Aston Martin DBS Superleggera Volante (200 ezer font, 89,82 millió forint)

Még az angol Manchester United focistájaként kapták lencsevégre CR7-et, ahogy ezzel a 715 lóerős, V12-es motorral felszerelt, mintegy 340 kilométer per órás végsebességgel rendelkező csodával araszol a városi dugóban. Azután lepte meg magát egy újabb Aston Martinnal, hogy mesterhármast szerzett a Tottenham Hotspur ellen. Cristiano Ronaldo akkoriban a ManU vezéregyénisége volt, a pályán mutatott teljesítménye pedig a garázsa kihasználtságán is meglátszott: a DBS Superleggera Volante előtt egy hónappal például egy 250 ezer fontos (112,27 millió forint) Bentley Flying Spurrel gyarapította a kollekcióját.

Aston Martin DBS Superleggera Volante-

Fotó: Grzegorz Czapski

Rolls-Royce Cullinan (360 ezer dollár, 128,66 millió forint)

Nem ez a portugál egyetlen és legdrágább Rolls-Royce-a, hiszen korábban rendelt egy Phantomot is. A Cullinanben V12-es motor duruzsol, amely 571 lóerős teljesítmény leadására képes, a jármű végsebessége pedig elérheti a 250 kilométer per órás értéket. Az olasz Juventusban akkortájt heti 600 ezer dollárért (214,43 millió forint) focizott, a Slash Gear szerint így a brit SUV csupán négynapi keresetébe került.

Rolls-Royce Cullinan.

Fotó: Shutterstock

Ferrari F12 TDF (962 ezer dollár, 343,81 millió forint)

Minden milliárdosnak kell egy Ferrari, ez alól Ronaldo sem kivétel, aki 2017-ben szerezte be ezt a ritkaságot. A Ferrari F12 TDF modelljéből összesen 799 darab készült. A teljesítménye önmagáért beszél: 340 kilométer per órás végsebességre képes, nulláról 100-ra pedig csupán 2,9 másodperc alatt gyorsul fel. A cikk megjegyzi, hogy CR7-nek sikerült már leamortizálnia egy ilyen olasz sportkocsit, amikor 2009-ben nekihajtott egy alagút oldalának.

Ferrari F12 TDF.

Fotó: Martyn Lucy

Rolls-Royce Dawn (300 ezer font, 134,73 millió forint)

Ahogy a 37. születésnapjára, úgy karácsonyra is luxusjárgányt kapott barátnőjétől, Georgina Rodrígueztől a labdarúgó. A Cadillac helyett azonban most egy Rolls-Royce volt a soron, szépen becsomagolva, ahogy kell. Érdekesség, hogy habár nagy reményeket fűztek hozzá, május óta már nem gyártják a Dawnt, amelyet Ronaldo azonnal kipróbált az Instagram-követői legnagyobb örömére. A specifikációkat mindenesetre még a sasszeműek sem tudták kiszúrni, de abban mindenki biztos lehet, hogy a márka hírnevéhez méltó minőséggel gazdagodott a játékos gépparkja.

Rolls-Royce Dawn.

Fotó: Martyn Lucy

Lamborghini Aventador (271 ezer font, 121,7 millió forint)

Természetesen az olasz márka egyik legnépszerűbb modelljét is behúzta az araboknál légióskodó futballista. A liverpooli Mohamed Szalah által is birtokolt 700 lóerős Aventador 2,9 másodperc alatt gyorsul fel 100-ra, végsebessége pedig eléri a 350 kilométer per órát. CR7 valószínűleg itt nem áll meg, csak idő kérdése, hogy mikor csap le egy másik Lambóra, a Revueltóra.

Az Aventador LP700-4 bemutatása a közösségi médiában nem okozott osztatlan sikert, a legtöbben ugyanis inkább a klasszis testtartásával, mintsem az autóval voltak elfoglalva.

Lamborghini Aventador.

Fotó: Lawrence Carmichael

Brabus Mercedes-Benz G65 AMG (800 ezer dollár, 286,70 millió forint)

Georgina újabb meglepetése: a 35. születésnapjára lepte meg ezzel az urát. A 900 lóerős, 6,3 literes űrtartalmú, V12-es kétturbós motorral rendelkező Mercedes G-Wagon Brabus limitált kiadása (10 darab készült belőle) lassan 300 millió forintot ér, végsebessége meghaladja a 220 kilométer per órát. Méretéből adódóan szinte hihetetlen, hogy 3,9 másodperc alatt felgyorsul 100-ra. A gyártó eredetileg azt állította, a világ legerősebb 12 hengeres egységgel szerelt off-road beállítottságú modelljét kapjuk meg, ám a teljes, 1500 newtonméteres nyomatékot végül senki sem használhatja ki, miután elektronikus módon 1200 newtonméterben maximálták a mértékét.

Brabus Mercedes-Benz G65 AMG.

Fotó: Joshua Moody

McLaren Senna (1,18 millió dollár, 422,88 millió forint)

A legendás brazil autóversenyző, Ayrton Senna emléke előtt tisztelgő hipermodellből mindössze 500 példányt gyártottak le. A 790 lóerős, 1198 kilogrammos száraz tömegű sportautónak csupán 2,8 másodpercre van szüksége a nulla-százas gyorsuláshoz, kétszázon 6,8 alatt van, míg végsebessége 340 kilométer per óra. A legtöbben azt remélik, hogy Ronaldo letesztelte már egy F1-es versenypályán, főleg azután, hogy a Monacói Nagydíjat megelőzően látták vele száguldozni.

McLaren Senna.

Fotó: Brandon Woyshnis

Lamborghini Urus (235 ezer dollár, 84,22 millió forint)

A világ leggyorsabb SUV-jának kiáltották ki egykoron a Lamborghini Urust a 304 kilométer per órás végsebességével, a 3,6 másodperces nulla-százas, valamint a 12,4 másodperces nulla-kétszázas gyorsulásával. A négyliteres V8-as biturbó motorral rendelkező, 650 lóerős, 5,1 méter hosszú kocsival általában reggelente látták edzésre menni CR7-et, aki minden bizonnyal a gyerekei biztonságát szem előtt tartva választotta ki ezt a típust.

Lamborghini Urus.

Fotó: Shutterstock

Bugatti Centodieci (9 millió dollár, 3,23 milliárd forint)

Madridban fotózták le ezzel a hihetetlenül drága szuperjárgánnyal. A Centodiecit a gyártó 110. évfordulója alkalmából dobták piacra, a típusból 10 példány készült 9 millió dolláros (3,23 milliárd forint) darabáron. Kiszállításukat 2021-ben kezdték meg.

A kocsi főbb paraméterei:

8000 köbcentis,

1578 lóerős,

hétsebességes,

2,4 másodperc alatt gyorsul nulláról 100-ra

az automatika 380 kilométer per órás sebességnél lefékezi a motort,

21,47 liter üzemanyagot fogyaszt 100 kilométeren.

Bugatti Centodieci.

Fotó: Mike Mareen