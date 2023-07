Jó ötlet a hidrogén, de ha szivárog, olyan káros lehet, mint a metán

Világszerte 500 milliárd eurós biznisz lehet a hidrogén 2030-ra, az Európai Unió is eurómilliárdokat szán rá, sőt, Magyarországon már Nemzeti Hidrogénstratégia is létezik, azaz vitathatatlanul fontos technológiáról van szó. Ám nemcsak előnyei, hanem potenciális veszélyei is vannak – ha nem figyelünk és cselekszünk megfelelően. Az intő példa a metán.

2 órája | Szerző: Szűcs András

