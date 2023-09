Spórolni kezdtek a cégek az Oracle felhőalapú technológiájának igénybevételén az inflációs körülmények közepette, így az IT-vállalat 2024-es üzleti évének első negyedében elért forgalma elmaradt a várttól. Mivel ráadásul második negyedéves bevételi előrejelzését is mérsékelte, részvényei 9 százalékkal estek a hétfői tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben.

Fotó: Jonathan Weiss

Miután a világjárvány idején rekordot rekordra halmoztak a felhőszolgáltatást nyújtó társaságok, az utóbbi időben egyre több vevő gondolja újra digitalizációs terveit, ami nyilvánvalóan kellemetlenül érinti a piacvezető Amazon Web Serviceshez és a Microsofthoz felzárkózni igyekvő Oracle-t.

Ennek ellenére elemzők szerint a mesterséges intelligenciára (MI) épülő alkalmazások gyorsuló terjedése újabb lökést adhat az Oracle kulcsjelentőségű felhőinfrastruktúra-üzletágának, hiszen a hálózati technológiájában véghez vitt fejlesztései egyre alkalmasabbá teszik az MI futtatására.

A mesterséges intelligenciát fejlesztő cégek hétfővel bezárólag több mint négymilliárd dollár értékben szerződtek az Oracle Gen2 felhőben meglévő kapacitására, ez a május 31-én lezárt negyedik negyedév végi állomány duplája

– mondta Larry Ellison, az Oracle elnöke és egyben technológiai igazgatója. A magát Elon Musk kebelbarátjának tartó Ellison azt is bejelentette, hogy a Tesla vezérigazgatójának xAI nevű, mesterséges intelligenciát fejlesztő startupja is a Gen2 felhőre tart, sőt Warren Buffett Berkshire Hathaway nevű befektetési cégének kilenc közműszolgáltató vállalata is lecseréli eddigi vállalati erőforrás-tervezési rendszerét az Oracle Fusion Cloud felhőalkalmazásaival.

A cég a második negyedévre 5 és 7 százalék közötti bevételnövekedést vetít előre, ami alacsonyabb, mint az elemzők 8,2 százalékos átlagos becslése. Emellett a menedzsment arra számít, hogy a korrigált nyereség 1,30 és 1,34 dollár közé esik majd részvényenként (EPS), szemben az 1,33 dolláros elemzői konszenzussal.

Az első üzleti negyedév árbevétele amúgy 12,45 milliárd dollárra rúgott, ami kissé elmarad a Wall Street által becsült 12,47 milliárd dollártól. Az 1,19 dolláros tisztított nettó profit viszont meghaladta az 1,15 dolláros piaci prognózist.

Az Oracle részvényárfolyama idén a hétfői tőzsdezárásig mintegy 55 százalékkal, 126,7 dollárra erősödött, majd az azt követő elektronikus kereskedésben 115 dollárig zuhant.

A Refinitiv elemzői konszenzusa jelenleg vételre ajánlja a papírt, mégpedig 133 dolláros medián célár mellett.