A tavalyi borzasztó teljesítmény után idén újra ereje teljében a globális alapkezelői szektor, az alapkezelőknek a beáramló tőkére, a befektetőknek pedig az elért hozamokra sem lehet panaszuk. A második negyedévben 3,2 százalékkal – bő kétezer milliárd euróval – 64,43 ezermilliárd euróra hízott a befektetési alapok összvagyona az Európai Alap- és Vagyonkezelők Szövetségének (EFAMA) friss adatai szerint.

Három hónap alatt 424 milliárd euró friss megtakarítást kötöttek le a portfóliókezelőknél a befektetők, a bővülés javát azonban az optimista befektetői hangulatban megugró piaci hozamok szállították a közel 1600 milliárd euróval növelve a befektetések értékét globálisan.

A részvényalapoknál az év eleji ötmilliárd eurós tőkebeáramlást követően sokkal kedvezőtlenebbre fordult a széljárás, a második három hónap során 27 milliárd eurós befektetés távozott a termékkategóriából. A legmagasabb, 32 milliárdos nettó értékesítést Kínában regisztrálták, ezzel szemben az európai és az amerikai befektetők jelentős tételben szabadultak ilyen eszközeikből, 31, illetve 11 milliárd eurónyit visszaváltva belőlük.

A pénzkiáramlás ellenére a legnagyobb, közel öt százalékos gyarapodást a részvényalapok érték el, ezekkel ugyanis a sokat javuló tőzsdei hangulat mellett vaskos hozamokat lehetett elérni.

Folytatódott a vegyes alapok vesszőfutása is, amelyekből összesen 80 milliárd euróval csökkentették kitettségüket a befektetők. Európában 33 milliárd eurót váltottak vissza a kötvényeket és részvényeket is tartó portfóliókból, a nagyobb piacok közül az Egyesült Államokban további 17, Kínában 12 milliárdos visszaváltást regisztrált az EFAMA. A hozamok itt is a befektetők segítségére siettek, a 10 ezermilliárd eurót kezelő kategória így egy százalékkal bővült.

A kötvényalapok ezzel szemben továbbra is népszerűek maradtak, amit a magas kamatkörnyezetben elérhető vaskos hozamok mellett az infláció mérséklődésébe vetett hit, és így a kötvényeken realizálható magas reálhozamok csábítása is hozzájárult. Ezekbe a termékekbe világszerte 208 milliárd eurónyit fektettek, 71 milliárddal többet, mint az év elején.

A prímet az amerikai megtakarítók vitték 88 milliárd eurós nagybevásárlással, de az európaiak is kitettek magukért, 77 milliárdnyit betárazva belőlük. A hozamok ebben a kategóriában nem jelentettek sok pluszt, a nagyobb tőke beérkezése mellett 1,7 százalékkal gyarapodott a terméktípus eszközértéke.

Az időszak slágertermékei a pénzpiaci alapok voltak 275 milliárd eurós nettó értékesítéssel, még úgy is, hogy a kiugró első három havi, 507 milliárdos tőkebeáramlás jelentősen mérséklődött az év derekára. Az alacsony rizikójú és likvid termékek népszerűségét előbbi vonzó tulajdonsága mellett a relatíve magas kamatok is növelik, ezzel együtt 2,3 százalékos volt a háromhavi növekedés.

Az amerikaiak 170 milliárd eurót fektettek ilyen termékekbe, a kínai megtakarítók 67 milliárdos tételben táraztak be belőlük, Európában viszont szerény nyolcmilliárdos értékesítéssel zárult az időszak.

A fentieknél nagyságrendekkel kisebb vagyonnal rendelkező ingatlanalapokhoz hat milliárd euró friss befektetés érkezett, ami másfélszerese az első negyedévi beáramlásnak.