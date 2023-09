A 4iG csoport a Nagra Open TV videóplatformját és biztonsági platformját választotta az újgenerációs, funkciógazdag és több eszközzel is igénybe vehető televíziós szolgáltatásra való átállásához – közölte csütörtökön a platformokat működtető svájci Kudelski cégcsoport.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A két platform meghonosításában a 3SS, a Sagemcom és az XroadMedia technológiai partnerként vesz részt. Az átállás a svájciak szerint új bevételi lehetőségeket teremt a Vodafone és a DIGI tulajdonosa számára, mivel a csoport a Nagra segítségével személyre szabott, fejlett szolgáltatásokat nyújthat előfizetőinek.

A Nagra logikus választás volt, mivel újgenerációs tévéplatform-megoldásra van szükségünk. Az átállás zökkenőmentes lesz, miközben javítjuk szolgáltatási kínálatunkat és a felhasználói élményt, működésünket pedig átvezetjük a jövőbe

– lelkendezett Bányai Tamás, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

A Nagra két átvett platformja révén a 4iG csoport végponttól végpontig biztonságos szolgáltatást nyújthat tévé- és streamingeszközein – emelte ki a Kudelski.

A platformok működőképesek a Sagemcom legújabb Android TV-s set-top-boxai mellett a már meglévő set-top-boxokon is. Emellett a Kudelski és partnerei további készüléktámogatást is tudnak nyújtani a Smart TV-k-re, a FireTV-re, az AppleTV-re és más jelentős mobil eszközökre is.

Csütörtök délelőtt a 4iG részvényárfolyama több mint 1 százalékkal, egészen 870 forintig emelkedett, dél után azonban 861 forintra csúszott vissza, azaz az árfolyamnyereségből csupán 0,1 százalék maradt.

A Kudelski papírjai Zürichben eközben közel 8 százalékkal, 1,69 svájci frankig szárnyaltak.