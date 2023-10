Jelentősen megugró és a várakozásoknál is erősebb negyedéves nyereségről és kamatbevételről számolt be pénteken a JPMorgan és a Wells Fargo is, ami bizakodással töltheti el a befektetőket a tengerentúli vállalati jelentési szezon elején. A piac fokozott várakozással tekintett az amerikai nagybankok jelentési dömpingjét nyitó JPMorgan eredményszámai elé, amely kellemes meglepetést szerzett a befektetőknek.

Fotó: Dragos Asaftei

A legnagyobb amerikai pénzintézet a vártnál erősebb negyedéves teljesítményről adott számot, mivel profitálni tudott a magas kamatokból és a javuló hitelezési környezetből. A bank a vártnál több kamatbevételt ért el, míg a nem teljesítő hitelek fedezésére képzett céltartalék is alacsonyabb volt, mint amire számítani lehetett.

A New York-i központú hitelező adózott nyeresége 35 százalékkal, 13,15 milliárd dollárra ugrott a szeptember végén zárult három hónapban, ami egy részvényre vetítve (EPS) 4,33 dollár. A tényadat 39 centtel jobb lett az elemzői konszenzusnál.

Magas kamatok, alacsony kockázati költségek

A negyedéves teljesítményt a korábban felvásárolt First Republic Bank számai is erősítették, az eredményt ugyanakkor egy egyszeri, 665 millió dolláros jogi kiadás is terhelte, míg a nem teljesítő hitelekre további 1,38 milliárd dollárt különítettek el. Az elemzők ennél egymilliárd dollárral nagyobb céltartalékkal kalkuláltak előzetesen. A rossz hitelek fedezésére félretett összeg alig fele az előző negyedévi 2,9 milliárd dollárnak, de éves alapon is 150 milliós csökkenésről árulkodik.

A társaság forgalma éves alapon 22 százalékkal 39,87 milliárd dollárra nőtt, a szakértők ennél 470 millióval szerényebb összegre számítottak előzetesen. A nettó kamatbevétel a magas kamatlábak mellett 30 százalékkal 22,9 milliárd dollárra hízott, 600 millióval felülmúlva ezzel az elemzői prognózist. Az év egészére 89 milliárd dollár nettó kamatbevételt vár a vezetőség.

A fogyasztói és közösségi banki üzletág 5,9 milliárd dollárral járult hozzá a csoportszintű nyereséghez, a vállalati és befektetési banki szegmens nyeresége viszont 3,52-ról 3,09 milliárd dollárra esett vissza. A kereskedelmi banki tevékenység éves alapon közel egymilliárddal nagyobb, 4,03 milliárd dolláros profitot hozott a konyhára, a vagyonkezelői szegmens pedig 16 százalékkal magasabb, 1,42 milliárdos nyereséget szállított.

A bank kezelés alatt lévő eszközállománya egy év alatt 22 százalékkal ugrott meg, és szeptember végén már 3,2 ezermilliárd dollár ügyfélvagyonnal rendelkezett.

Jamie Dimon vezérigazgató a jelentés kapcsán azt hangsúlyozta, hogy bár az amerikai fogyasztók továbbra is egészségesek, számos geopolitikai tényező, köztük az ukrajnai háború és az izraeli konfliktus magas szinten tarthatja az inflációt.

Ez olyan veszélyes időszak lehet, amilyet évtizedek óta nem látott a világ

– mondta a bankvezér.

Erős számok a Wells Fargónál is

Jól ment a Wells Fargo szekere is, amely nagyobb szektortársához hasonlóan várakozás feletti teljesítményt nyújtott a harmadik negyedévben.

A negyedik legnagyobb amerikai bank 5,77 milliárd dolláros adózott eredménnyel és 1,48 dolláros egy részvényre jutó nyereséggel zárta az időszakot, 24 centet ráverve az elemzői konszenzusra. Tavaly ilyenkor még mindössze 86 centes EPS-t jelentett a társaság.

A San Franciscó-i székhelyű hitelező bevételei ezzel párhuzamosan 6,5 százalékkal 20,9 milliárd dollárra emelkedtek, ezen a soron is sikerült meghaladni a Wall Street 20,11 milliárdos várakozását.

Fotó: John Lamparski

A nettó kamatbevétel 8 százalékkal 13,1 milliárd dollárra nőtt a Fed szigorú monetáris politikájából adódó magas kamatkondícióknak köszönhetően. A bank ebben a tekintetben még optimistábbá vált, és 2023 egészére már 16 százalékos bővülésre számít a nettó kamatbevételeknél az eddig kitűzött 14 százalék helyett. A negyedik negyedévben 12,7 milliárdos kamatbevétellel kalkulál a vezetőség.

A vártnál jobb eredményszámokat kedvezően fogadták a piacok is, a JPMorgan részvényei 1 százalékkal, a Wells Fargo árfolyama 2,8 százalékkal erősödött a pénteki hivatalos tőzsdenyitást megelőző tengerentúli elektronikus kereskedésben.