Lassan fél éve már, hogy bejegyezte a cégbíróság a Nutex alaptőke-csökkentését, és július óta a BÉT-en is már az új, 6 forint névértékű részvényekkel folyik a kereskedés, de még mindig híre-hamva sincs a beígért hatalmas osztalék- vagy osztalékelőleg-fizetésnek.

Folyamatosan inflálódik a Nutex 5,2 milliárd forintos saját tőkéje. Fotó: Shutterstock

Brutális osztalék

Pedig brutális, a részvénykurzust messze meghaladó mértékű osztalékot lengettek be a részvényeseknek tavaly év végén, és a Nutex közgyűlése meg is tette azóta a csörgő kasszához vezető út oroszlánrészét, sőt egy ezzel szembemenő, ígéretes tranzakciót is lesepertek az asztalról a részvényesek Huber István nagytulajdonos vezetésével.

A Graboplast Nutexen keresztül történő egyszerűsített tőzsdére lépésének – merthogy erről volt szó – elutasítását ugyan a részvényesi többség nem indokolta azon túl, hogy Huber István közölte, az előterjesztést ebben a formában nem támogatja, ám joggal lehetett feltételezni, hogy a jelenleg 12-13 forintos árfolyamon forgó részvényekre fizetendő 25 forintos osztalék kifizetését keresztezhette az elképzelés, ezért kapott kosarat.

A Nutex közgyűlése amúgy december 30-án, Erdőbényén szavazta meg, hogy a cég eredménytartalékát 1,2 milliárd forintról 3,9 milliárd forintra emelik, hogy ily módon lehetővé váljon a 3,77 milliárd forintos osztalék kifizetése.

Erre csak két lépésben kerülhetett sor, mivel a vállalat 1,8 milliárd forintos tőketartalékát az előírások miatt nem lehetett közvetlenül az eredménytartalékba átemelni, ezért először be kellett vinni az alaptőkébe, mégpedig egy alaptőke-emelés formájában, akként, hogy a részvények névértékét 12 forintról 24 forintra emelték, új részvényeket pedig nem bocsátottak ki.

Ezt követően az így előállt nagyjából 3,6 milliárd forintos alaptőkét 900 millióra csökkentették, a különbözetből az eredménytartalékot feltöltve, azaz a részvények névértékét 6 forintra szállították le. Eredetileg úgy volt, hogy még aznap döntenek az osztalékról is, ám erre jogszabályi akadályok miatt végül nem került sor.

A Graboplast-akvizíció

Közben a Nutex menedzsmentje is előállt egy tervvel, amelyet csak vázlatosan egyeztethettek Nutexben 23 százalékos tulajdonos Huber Istvánnal, mivel a közgyűlési többség június 2-án leszavazta az erre irányuló előterjesztést. Az elképzelés lényege – dióhéjban összefoglalva – az lett volna, hogy a Nutex 3,5 milliárd forintos pénzbeli hozzájárulással tőkét emel a Graboplastban, miközben annak jelenlegi tulajdonosaitól is megveszi részvényeiket.

A tranzakcióval a jelenleg Veres Tibor érdekeltségét képező győri padló- és parkettagyártó vállalat közvetve a tőzsdére lépett volna, hiszen a Nutex ernyőcégként a Graboplast tulajdonosává vált volna.

A fentiekből tehát látszik, hogy a Graboplastba történő befektetés kizárta volna a tervezett mértékű osztalékfizetést.

Pénz az ablakban

Az eredménytartalék visszaosztása a részvényeseknek azonban valóban logikus lépés lenne, lévén a Nutex első féléves gyorsjelentése szerinti közel 5,2 milliárd forintos saját tőkéje – amelyből 2 milliárd forint likvid pénzeszközben, 2,36 milliárd forint pedig rövid távú befektetésekben áll – folyamatosan inflálódik. Ehhez képest az első fél évben mintegy 25 millió forint veszteséget termelt a társaság.

Ennél pedig mind a főrészvényes, mind a kisbefektetők jobban is fialtathatnák tőkéjüket.

Piaci pletykák szerint elképzelhető, hogy újabb kérő jelentkezett be a cégért, és azzal folynak a tárgyalások. Az is lehetséges, hogy a jövő tavaszi rendes közgyűlésre tűzik ki az osztalékfizetésről szóló napirendpontot. Jelenleg ugyanis csak osztalékelőlegként lenne teljesíthető a kifizetés, és mivel a december 31-i mérlegfordulónaptól számítva már 6 hónap eltelt, csak egy közbenső mérleg elfogadását követően nyílna rá mód.

Az viszont vitathatatlan, hogy a részvényeseknek saját érdekükben most már illene valamit kezdeniük a parlagon heverő rengeteg pénzzel.