Afrikai óriásbiznisz hozott mesés profitot a magyar cégnek

Negyedével gyarapodó bevétel mellett bő 70 százalékkal megugró nyereségről számolt be az ANY Biztonsági Nyomda. Az angolai útlevélüzlet már idén is rengeteg pénzt hozott a társaságnak.

1 órája | Szerző: K. T.