főpolgármester
Fővárosi Közgyűlés
Tüttő Kata

Nem jött be Karácsony terve – továbbra sincs helyettese

Továbbra sincs Budapestnek főpolgármester-helyettese, miután a Fővárosi Közgyűlés nem támogatta Karácsony Gergely előterjesztését. Tüttő Kata jelöltségét korábban a főpolgármester támogatta.
VG
2025.11.26., 10:54

Nem választotta meg főpolgármester-helyettesnek a Fővárosi Közgyűlés Tüttő Katát szerdán.

KARÁCSONY Gergely
Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A 33 tagú közgyűlésből mindössze 20 képviselő vett részt a titkos szavazásban, és 19 érvényes voks érkezett, melyek közül 8 támogatta a szocialista politikus megválasztását, 11 ellene szólt – számolt be a 24.hu.

A főpolgármester pár napja közölte, hogy főpolgármester-helyettesnek Tüttő Katát jelöli. Karácsony Gergely felidézte, hogy tavaly Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot jelölte a főpolgármester-helyettesi pozícióra, de a közgyűlés meg sem tárgyalta a javaslatot. Most közölte, hogy tesz egy másik javaslatot. 

„Olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak – közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester –, vállalja a feladatot, és akiben megbízom.”

A közgyűlésben egyetlen ilyen ember van: Tüttő Kata

– írta Karácsony Gergely. 

Mivel nem született döntés, megnyílt a lehetőség arra, hogy Budapest főispánja teljesítés kikényszerítése iránti kérelmet nyújtson be a bírósághoz, amelynek eredményeként neki lesz joga főpolgármester-helyettest kijelölni.

Az ügy előzménye, hogy a Fővárosi Ítélőtábla november elején meghozott, jogerős ítélete szerint a fővárosi önkormányzat elmulasztotta a törvényen alapuló határozathozatali kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg legalább egy főpolgármester-helyettest a tagjai közül.

A főpolgármesternek és a Fővárosi Közgyűlésnek 30 napja maradt arra, hogy főpolgármester-helyettest válasszon – közölte kobban Sára Botond fővárosi főispán. 

Jelezte, hogy a Fővárosi Ítélőtábla is megerősítette, hogy a főváros törvénytelenül működik, hiszen – az önkormányzati törvény előírásaival szemben – több mint egy éve nem választottak főpolgármester-helyettest a közgyűlés tagjai közül. 

„Erkölcsi győztes van, főpolgármester-helyettes továbbra sincs” – reagált a szavazás után Karácsony Gergely.

Hozzátette, hogy Tüttő Kata fizetés nélkül, a parlamenti választások lezárultáig vállalta a helyettesi jelölést, hozzájárulva ezzel a törvényes működés helyreállításához. 

„A következő ilyen kísérletet majd a választások után teszem, hátha majd akkor az egók helyett újra Budapest érdeke lesz az elsődleges. Kivárom, és addig is dolgozunk tovább a városért” – írta főpolgármester.

