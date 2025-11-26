Megnyílt az AutoWallis új autószalonja, ilyen autókat árulnak benne

Debrecenben nyitotta meg legújabb Renault és Dacia márkakereskedését és szervizpontját a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis. A közel egy hektáros, Balmazújvárosi úton található területen kialakított integrált autókereskedelmi és szolgáltató központban egy 600 négyzetméteres bemutatóterem és a hozzá kapcsolódó nyolc állásos szerviz, fényező- és karosszériaműhely is megtalálható, így teljes körű szolgáltatást tud biztosítani ügyfeleinek a kelet-magyarországi régióban.

Dacia és Renault márkakereskedést nyitott Debrecenban az AutoWallis / Fotó: samoila ionut / Shutterstock

Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője elmondta, hogy a Renault és Dacia bemutatóterem és szervizpont nyitása a cívisvárosban jól illeszkedik az AutoWallis csoport stratégiájába, mely az organikus növekedés mellett akvizíciókkal és üzletfejlesztésekkel kívánja tovább erősíteni jelenlétét a középkelet-európai régióban, így Magyarországon is. A most megnyitott debreceni kereskedelmi és szolgáltató pont tovább erősíti a vállalat kiskereskedelmi pozícióját a hazai autópiacon.

A kelet-magyarországi terjeszkedésre azt követően került sor, hogy a régió 17 országában 30 márkát képviselő AutoWallis 2020 óta

Győrben,

Sopronban

és Mosonmagyaróváron

üzemeltet Renault és Dacia kereskedési pontokat, majd 2022-ben portugál partnerével, a Salvador Caetano csoporttal együttműködésben megszerezte a Renault, Dacia és Alpine márkák kizárólagos magyar importőri jogát.