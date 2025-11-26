Sürget a határidő: minden autós figyeljen, napjai vannak hátra, aki váltana
Jövő hétfőig körülbelül 400 ezer személyautó üzembentartójának kell döntést hoznia arról, hogy lecseréli-e év végi évfordulós kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását (kgfb), vagy sem. Az Insura.hu biztosításközvetítő oldal adatai alapján aki eddig cserélt, az jól járt a döntéssel, mivel a meglévő biztosító által megajánlott közel 55 ezer forint átlagdíjhoz képest csak átlagosan 33 ezer forintos kgfb-díjat kell fizetniük 2026-ban.
„Főként azoknak van esélye akár több tízezer forintot is megtakarítani egy jó váltással, akik az elmúlt években nem váltottak biztosítást, és nem is okoztak baleseti kárt. A többség azonban minden évben a meglévő biztosítójának (akár az ideinél magasabb összegű) jövő évi szerződése mellett marad. Vannak, akik nem találnak jobb ajánlatot, mások a magasabb díj ellenére is kitartanak a korábban kiválasztott biztosítójuk mellett. A legtöbben azonban nem is néznek utána a választható jövő évi díjaknak, így nem is adnak maguknak esélyt egy kedvezőbb szerződés megkötésére” – fejtette ki Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.
A jelenleg hatályos törvény alapján az év végi évfordulós szerződések esetén legkésőbb december elsején éjfélig kell eljuttatni a felmondást a biztosítóhoz. Az előző évek tapasztalati alapján az utolsó 4-5 napban hozza meg a döntését a kampány során váltók mintegy 20 százaléka. Nekik különösen ügyelniük kell arra, hogy ha a felmondásuk a hétfői határidőre nem jelenik meg időben a biztosítónál, automatikusan lecsúsznak a váltási lehetőségről, és csak a jelenlegi kötelezőjüket viheti tovább jövőre a meglévő biztosítója által megállapított új díjon.
A biztosításközvetítő oldalon keresztül lezajlott eddigi megrendelések szerint a biztosításukat lecserélők 65 százaléka a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül három szereplőnél: a Genertelnél, a K&H-nál, valamint a Signalnál kötötte meg az új biztosítását. Az új szerződések átlagdíja 32 900 forint, ezen belül az online kötések átlagdíja 32 400 forint volt. Az érintett autók átlagéletkora 20,8 év.
Fontos adalék, hogy az autósok 2010. január 1-je előtt egységesen január elsejei évfordulóval köthettek kötelező biztosítást. Az azóta megvásárolt gépjárművek szerződéseinél azonban már nem a naptári kezdőnap, hanem a megvásárlás napja számít évfordulónak, amikor lehetőség van biztosítót váltani. 2010 óta tehát évről évre csökken az év végén forduló kgfb-szerződések aránya, ám az év végi kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet, köztük mintegy 400 ezer személygépkocsit érint.
Csökkennek a kötelező biztosítások díjai – az autósok már most több ezret spórolnak
November elején rajtolt el a 2025. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, a Netrisknél az első napokban az átlagdíj 29 ezer forint volt, ami 5,2 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál, az autósok átlagosan 13 százalékot takarítanak meg biztosítóváltással – közölte az online biztosításközvetítő. Ezek a kötelező biztosítások azokra az autósokra vonatkoznak, akik 2010 előtt vásárolták a járművüket, és azóta sem változott a tulajdonos vagy az üzembentartó. Ők november 30-ig dönthetnek arról, hogy biztosítót váltanak, vagy meghosszabbítják a meglévő szerződésüket.
Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője szerint az idei kampány különleges, hiszen az elmúlt pár hónapban csökkentek a kötelező biztosítások díjai, 2025. január és október között a személygépkocsik esetében ez 54 600 forint volt, ami éves szinten közel 4 százalékos csökkenés. Októberben pedig már 8 százalékkal csökkentek az átlagdíjak éves szinten.