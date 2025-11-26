Deviza
Csúcsra futott a BUX és az OTP, ralizik a Delta, birkózik a forint

Nyitáskor rekordot döntött az OTP. A pesti parkett vezető indexe is csúcsra futott. Tovább ralizik a zsíros tendert nyerő Delta. Ma is szenved a hadiiparban érdekelt 4iG és Rába, míg a forint az erős oldalon feszeget egy támaszt.
Faragó József
2025.11.26, 09:17
Frissítve: 2025.11.26, 10:39

A BUX 108 920 pont közelében nyitott, ami negyedszázalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel újabb historikus csúcsra futott. A forint a tegnapi támaszával birkózik az erős oldalon. 

pesti parkett
Rekordok a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsia: szárnyal a japán tőzsdeindex

A befektetők fókuszában továbbra is az orosz–ukrán háború esetleges lezárásáról szóló fejlemények lesznek, most elsősorban az orosz reakciókra vár a piac.

Kedvező hangulatban folyt a tegnapi tengerentúli kereskedés: a széles piacot leképező S&P 500 index közel 1 százalékot, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag majd másfél százalékot emelkedett. És a technológiai fókuszú Nasdaq Composite is pluszban zárt. 

Hajnalban Ázsiában is alapvetően pozitív volt a hangulat. A hongkongi Hang Seng egyharmad százalékot emelkedett, míg 

a japán Nikkei majd 2 százalékot pattant.  

A kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig minimális mínuszba csúszott.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek fél-egy százalékos emelkedéssel indíthatják a mai kereskedést. 

Pesti parkett: csúcsra futott az OTP, tovább ralizik a Delta

OTP: a bankpapír tegnap új történelmi csúcsra emelkedett. A következő potenciális ellenállás 34 ezer forintnál lehet, míg a 33 316 forintos szint már támaszt képez. 

Az emelkedést segíti az orosz–ukrán háború esetleges lezárásával kapcsolatos optimizmus.  

Az OTP 33 940 forintról startolt, bő háromnegyed százalékos pluszban. Egyúttal újabb csúcsra futva.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény13:09:43
Árfolyam: 33,980 HUF +300 / +0.88 %
Forgalom: 9,303,458,810 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Mol: tegnap tovább esett az olajrészvény. A 200 napos mozgóátlag 2939 forintnál jelent fontos támaszt, alatta 2922 forintnál a 30 napos mozgóátlag, míg 2966 forintnál már rövid távú ellenállás húzódik.

A Mol 2940 forintról indult, közel félszázalékos pluszban.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény13:06:07
Árfolyam: 2,908 HUF -16 / -0.55 %
Forgalom: 1,008,887,478 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Richter: a gyógyszerpapír tegnap hosszú idő után felfelé korrigált. Ellenállás 9870 forintnál, támasz 9700 forintnál látható.

A Richter 9775 forinton kezdett, közel negyedszázalékos mínuszban.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény13:00:18
Árfolyam: 9,720 HUF -80 / -0.82 %
Forgalom: 1,027,881,875 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Magyar Telekom: tegnap stagnált. Emelkedését megállította a 30 napos mozgóátlag, mely 1771 forintnál jelent ellenállást, míg a 200 napos mozgóátlag 1741 forintnál támaszt nyújt. 

A Magyar Telekom 1764 forinton indított, ami minimális esés.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény13:05:05
Árfolyam: 1,756 HUF -10 / -0.57 %
Forgalom: 172,645,158 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Hadiipar: továbbra is adják a szektort. 

A 4iG és a Rába is bő 1 százalékos eséssel indult.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény13:08:10
Árfolyam: 4,630 HUF -80 / -1.73 %
Forgalom: 308,878,840 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Részvényrali: a tegnap nagyot menetelő Delta

a mai kereskedést is közel 20 százalékos pluszban kezdte.

DELTA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DELTA részvény13:08:26
Árfolyam: 68.1 HUF -3.9 / -5.73 %
Forgalom: 936,039,538 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Tegnapi támaszával birkózik a forint

Tegnap előbb erősödött, majd visszakorrigált a forint. Délután a 382-es szint alá süllyedt az euró-forint árfolyama, miután kiderült, hogy Ukrajna elfogadta az átdolgozott béketervet. Ezt követően azonban korrekció indult, így a 382-es támasz nem került szignifikánsan letörésre. Felette 384-nél húzódik meghatározó ellenállás, míg az említett támasz megsérülése esetén 380-nál lehet erősebb támasz.

A mai 

nyitás előtt többször is 382 alá szúrt az euró-forint.

Majd közvetlenül a támasz alatt nyitott.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
382.1169 +0.04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

