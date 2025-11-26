Csúcsra futott a BUX és az OTP, ralizik a Delta, birkózik a forint

A BUX 108 920 pont közelében nyitott, ami negyedszázalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel újabb historikus csúcsra futott. A forint a tegnapi támaszával birkózik az erős oldalon.

Rekordok a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsia: szárnyal a japán tőzsdeindex

A befektetők fókuszában továbbra is az orosz–ukrán háború esetleges lezárásáról szóló fejlemények lesznek, most elsősorban az orosz reakciókra vár a piac.

Kedvező hangulatban folyt a tegnapi tengerentúli kereskedés: a széles piacot leképező S&P 500 index közel 1 százalékot, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag majd másfél százalékot emelkedett. És a technológiai fókuszú Nasdaq Composite is pluszban zárt.

Hajnalban Ázsiában is alapvetően pozitív volt a hangulat. A hongkongi Hang Seng egyharmad százalékot emelkedett, míg

a japán Nikkei majd 2 százalékot pattant.

A kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig minimális mínuszba csúszott.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek fél-egy százalékos emelkedéssel indíthatják a mai kereskedést.

Pesti parkett: csúcsra futott az OTP, tovább ralizik a Delta

OTP: a bankpapír tegnap új történelmi csúcsra emelkedett. A következő potenciális ellenállás 34 ezer forintnál lehet, míg a 33 316 forintos szint már támaszt képez.

Az emelkedést segíti az orosz–ukrán háború esetleges lezárásával kapcsolatos optimizmus.

Az OTP 33 940 forintról startolt, bő háromnegyed százalékos pluszban. Egyúttal újabb csúcsra futva.