Kijött éjjel a határozat: fontos dolgot tisztáztak az önerőről – itt vannak a részletek, megjelent a végső határidő

Az „Otthontámogatás” alanyi jogon jár, egyetlen feltétele a munkavállalói jogviszony megléte. Éves keretösszege jogosultanként nettó egymillió forint lehet. Házastársak esetében közös hitelfelvételkor a támogatást mindketten kérhetik.

A közlönyben kihirdetett rendelet szerint lakáskölcsön-szerződésnek minősül minden, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott

lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés, valamint

lakáscélú zárt végű pénzügyi lízingszerződés;

Az „Otthontámogatás” a lakhatást segíti elő, eszerint felvehető a jogosult tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülő, illetve épülő magyarországi lakóingatlanra hitelintézettől felvett fennálló lakáskölcsön-szerződéséhez szükséges önerő biztosítására, továbbá ilyen ingatlanra kötött és ezen ingatlan megszerzésére, létesítésére irányuló lakáskölcsön-szerződésében foglalt törlesztési kötelezettség teljesítésére.

Lakáskölcsön-szerződésnek kell tekinteni a lakás-előtakarékossággal kombinált hitelszerződést is, ugyanakkor nem minősül „Otthontámogatásra” jogosító lakáskölcsön-szerződésnek a munkáltató által nyújtott munkáltatói kölcsön.

Az „Otthontámogatásra” való jogosultságot a munkáltató jelenti le a Magyar Államkincstárnak.

Fontos részlet továbbá, hogy a 2026. január 1-jét megelőzően, érvényesen létrejött lakáskölcsön-szerződések után 2026. január 20-ig lehet „Otthontámogatást” igényelni. A kincstár a támogatást az igénybejelentési határidőt követő hónap tizedik napjáig folyósítja.

Az „Otthontámogatás” kizárólag a lakóingatlan saját célra történő építésére vagy építtetésére is felhasználható.

Nagyot húz a kormány – ezek a régiók járnának legjobban az Otthon Start kibővítésével

A kormány az Otthon Start program kiterjesztését tervezi a külterületi és zártkerti lakóingatlanokra, ami több tízezer új ingatlant vonhat be a programba, és élénkítheti az ingatlanpiacot.

A magyar lakáspiacon a külterületi és zártkerti ingatlanok évtizedek óta marginális szerepet játszanak, részben a korlátozott hitelezhetőségük miatt, így a belterületi lakásokhoz képest jóval kevésbé kerültek a figyelem középpontjába. Ennek megfelelően ezek a lakóingatlanok jóval olcsóbbak is a belterületi lakásoknál. A kormányzat viszont most azt tervezi, hogy a tanyák és birtokközpontok mellett az egyéb külterületi lakóingatlanokat is bevonja az Otthon Start programba. Az intézkedés eredményeként több tízezer extra ingatlannal bővülne az otthon startos kínálat – derül ki az Ingatlan.com elemzéséből.

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.

A négy legnagyobb állományú vármegye messze kiemelkedik az országos mezőnyből:

Bács-Kiskun vármegyében több mint 42 ezer külterületi és zártkerti lakóingatlan van, ami az országos állomány közel 30 százaléka.

Csongrád-Csanádban 21 ezer ingatlan található, ez az országos mennyiség mintegy 14 százaléka.

Pest vármegyében 22 ezer ilyen ingatlan szerepel a nyilvántartásban, ami a teljes országos állomány több mint 15 százalékát adja.

Szabolcs-Szatmár-Beregben 13 ezer külterületi lakóingatlant tartanak nyilván, ami az országos mennyiség 9 százaléka.

Hangulatkeltés zajlik az Otthon Start Program miatt

Panyi Miklós, a miniszterelnökség stratégiai államtitkára szerint rágalom, hogy az Otthon Start program előnyeit lenullázza az ingatlanár-emelkedés. Hangsúlyozta, a program bejelentése óta éppen hogy lassult az ingatlanok árának emelkedési üteme.