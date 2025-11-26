Eldőlt Budapest sorsa: a kormány bejelentést tesz a csőd szélén tántorgó fővárosról – „ez már trükkök százaival sem kozmetikázható tovább"

A magyar miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy Budapest pénzügyi helyzete valójában nem tükröződik a nyilvános számokban. „Egyelőre intézik okosban ezt a helyzetet, de így azért nehéz. Valójában tele van pénzzel a főváros” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor az ATV-ben azt mondta, hogy az a kifogás, hogy a kormány nem ad pénzt a fővárosnak, silány érvelés. „Tessék jól kormányozni, rengeteg vagyona van a fővárosnak, tessék rendesen működtetni.”

Ha nem tudják megoldani, akkor a kormány segíteni fog

– hangsúlyozta.

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy az Állami Számvevőszék szerint intézkedések hiányában Budapest már az idei negyedik negyedévben fizetésképtelenné válhat. A jelentés szerint a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet.

A számvevőszék vizsgálata szerint a főváros 2019 végén még több mint 214 milliárd forintnyi megtakarítással rendelkezett, ez az összeg 2022 végére szinte teljesen eltűnt. A 2019–2024 közötti időszakban 193 milliárd forintos hiány halmozódott fel, miközben a szolidaritási hozzájárulás összege hatszorosára nőtt, és összesen 230 milliárd forint terhet rótt a fővárosra.

Karácsony Gergely főpolgármester kedden a karmelita épülete mellett tartott sajtótájékoztatót. „A miniszterelnök egy interjúban nemrég azt mondta, szóljunk, ha baj van. Nos, ha a kormányzati elvonások miatt Budapest fizetésképtelenné válik, azt talán nem túlzás bajnak nevezni” – fogalmazott.

A politikus a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy szólt már erről az elmúlt hónapokban: „A reakció? Az unalomig ismert választási egóharc, benne a ránk küldött átvilágítási »szakértővel«. Nekem már a testi motozás is belefér, csak történjen végre valami.”

„A miniszterelnök azt is mondta, hogy szívesen segít. Rendben, akkor nevezzük segítségnek azt, ami úgy kötelesség és felelősség, nekem ez is mindegy már” – közölte karácsony Gergely.

Azt is írta, hogy a lényeg, hogy fizessék ki a fővárosnak azt a 8,8 milliárdot, amit EU-s pénzből elszámolt trolivásárlásra előlegezett meg a főváros kormánynak, fizessék ki a törvényben előírt 12 milliárdot a közösségi közlekedés finanszírozására, „és hagyják abba a Kúria által jogerősen törvénytelennek nevezett inkasszókat”.

Ha nem történik meg, akkor jövő év elején Budapesten jöhet a sztrájk,

„a közösségi közlekedés és a közszolgáltatások leállása. A levél kézbesítve, a válaszra várunk, ami kivételesen lehetne komolyabb is pár jelzőktől hemzsegő Facebook-posztnál. Mert Budapestnek nincs több ideje a politikai egóharcra” – írta.