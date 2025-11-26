Deviza
Tizedelés a Hewlett-Packardnál: hatezer dolgozó munkáját veszi el a mesterséges intelligencia

Veszélyben érzi versenyképességét a PC-piac amerikai főszereplője, amely a mesterséges intelligencia bevonásával próbálja radikálisan csökkenteni munkaerőköltségeit. A Hewlett-Packard emellett számítógépeinek és nyomtatóinak áremelésére is készül a memóriacsipek megdrágulására hivatkozva.
Kriván Bence
2025.11.26., 09:47

A mesterséges intelligencia a Hewlett-Packard (HP Inc.) minden tizedik dolgozójának veszi el a munkáját – derült ki azután, hogy hatezer főt elérő leépítési hullámról döntött a számítástechnikai óriásvállalat, amely világszerte 58 ezer embert foglalkoztat a legfrissebb adatok szerint. 

Hewlett-Packard (HP)
A Hewlett-Packard kaliforniai központjában már a mesterséges intelligencia szemüvegén keresztül látják a jövőt / Fotó: AFP

A 2028-as pénzügyi évben lezáruló „automatizálási folyamat” egymilliárd dolláros megtakarítást eredményez, de előbb csak kiadások vannak vele: a november 1-jével kezdődött 2026-os üzleti évben a mesterséges intelligenciára (MI) történő átállási program költsége 250 millió dollár, erre később egy 400 milliós tétel rakódik rá. A hírt bejelentő Enrique Lores elnök-vezérigazgató elmondása szerint az MI-alkalmazások bevetése

  • a gyártmányfejlesztés,
  • az ügyféltámogatás,
  • az értékesítés
  • és a gyártás

területén szed majd áldozatokat. A HP februárban már lezárt egy 2022-ben indított, végül 2 ezer dolgozó elküldésével járó leépítési programot, amellyel 2,2 milliárd dollárt tudott megspórolni. A most bejelentettel kapcsolatban öröm az ürömben, hogy a végén lehet – ha rosszul megy –, megelégszenek 4 ezer dolgozó elbocsátásával. 

A Hewlett-Packard veszélyben érzi a profitját

A program globális, azaz a HP és az MI nem válogat, ahol a digitalizálható munkaerőt talál, ott érik a váltás. Enrique Lores szerint nem tehetnek másként, meg kell őrizzék a versenyképességüket, különben elszalad mellettük a világ.

A piac a hatékonyságot növelő és a profittermelést támogató leépítéseket pozitívan szokta fogadni, most azonban kivételt tett, az árfolyam 5,2 százalékot zuhant a keddi amerikai tőzsdezárást követően kiadott HP-gyorsjelentésre, amely a karcsúsítási tervet is tartalmazta. 

 

Az árfolyam idei alakulásán a Trump-féle, hangulatfüggő gazdaságpolitika kockázatai mély nyomot hagytak, a kurzus idén a gyorsjelentés közreadásáig már 25 százalékot gyengült. 

A mostani meredek esést azonban nem a leépítések híre, hanem az elemzői várakozásoktól elmaradó profitprognózis válthatta ki, a HP ugyanis a novemberrel indult üzleti évére – az egyszeri tételek nélkül számítva – 2,90–3,20 dollár közötti egy részvényre eső nyereséget (EPS) vetített előre, szemben a Wall Street 3,32 dolláros reményeivel. A folyó negyedévre vonatkozó 73–81 centes EPS-tartománnyal nem volt különösebb gond, abba „belefért” a 78 centes piaci konszenzus.

A PC-k drágulását is előrevetítették

A pesszimizmus másik mozgatórugója a személyi számítógépekbe (PC) szerelt memóriacsipek hirtelen drágulása, amit az MI-alkalmazások miatt gombamód szaporodó adatközpontok féktelen csipkereslete hajtott, s ami olyan áremelésekre késztetheti a fogyasztói számítástechnikai eszközök gyártóit, amit ha nem nyelnek le az ügyfelek, az a forgalom rovására megy. 

Ha pedig nyomást gyakorolnak a cégre, hogy a pluszköltségek egy részének átvállalásával kisebb mértékben emelje árait, az a HP nyereségének rovására megy. 

China hits number one in PC market
A Hewlett-Packardnak a memóriacsipek drágulását is érvényre kell valahogy juttatnia az áraiban / Fotó: Imaginechina via AFP

A HP-nél a készletek felturbózásával próbálják halogatni a válaszadást a húsba vágó kérdésre, az első fél évre kellő mennyiségű memóriacsipet halmoztak fel, és remélik, hogy az árdagály visszahúzódik. 

A vezérigazgató szerint azért a második fél évre is van tervük, eszerint a beszállítói láncukat sanyargatják majd árcsökkentésre sarkallva őket, vagy a felhasználandó csipek mennyiségét próbálják optimalizálni (csökkenteni) az egyes PC-konstrukcióiknál, és természetesen 

a PC-k és az általuk gyártott perifériák, mint a nyomtatók, áremelése is benne van a pakliban. 

A HP számára extra feladatot és költséget jelentett Donald Trump Kínával vívott kereskedelmi háborúja, amely változó hevességgel, de még ma is folyik. Az amerikai elnök sorozatos fenyegetésére válaszul a HP Kínából az Egyesült Államokba helyezte át a hazai piacára szánt termékek összeszerelését, hogy elkerülje a büntetővámokat. A vámok a globális piacvezető kínai Lenovót is nehéz helyzetbe hozták

Most besegített a Windows 11 a PC-eladásoknál 

Amúgy a HP az októberrel zárult negyedik üzleti negyedévében nem teljesített rosszul, legalábbis a piaci várakozásokhoz képest. Forgalma 4,2 százalékkal, 14,62 milliárd dollárra bővül, szemben a Bloomberg elemzőinek 14,50 milliárdos becslésével, míg a 93 centes EPS egy centtel jobb volt a vártnál. 

A 795 millió dolláros tiszta nyereség 12,3 százalékkal kevesebb az egy évvel korábban elértnél. A forgalombővülést ezúttal a PC-üzletág hajtotta, amely a számítógépekbe integrált MI-funkciók révén és a Windows 11 operációs rendszerre való váltásnak köszönhetően 8 százalékkal magasabb, 10,35 milliárd dolláros bevétellel zárt. Ugyanakkor a nyomtatási üzletág 4 százalékkal kisebb forgalmat bonyolított, s 4,27 milliárd dollárt tett be a közösbe.


 

