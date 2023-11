Drámai bejelentést tett pénteken reggel Bige László: 93 év után befejezte a termelést Magyarország egyetlen műtrágyagyártó vállalata, a Nitrogénművek. A cég 2025-ben lejáró eurókötvényének árfolyama Frankfurtban a tőzsdenyitáskor 3,7 százalékkal, a névérték 85 százalékára esett. Miközben az elmúlt egy hónapban 88,3 és 88,5 között jegyezték, igaz, hosszabb távon, az elmúlt egy évben a 69 és 90 százalék közti sávban mozgott.

Fotó: Simon Móricz-Sabján / Világgazdaság

Egyelőre nincs pánik a piacon, ami érthető, hiszen a leállás nem tekinthető csődeseménynek. Sőt, nem is ritkák a leállások az erősen szezonális jellegű műtrágya-ágazatban, ahol alapvetően a gazdák évi egyszeri, tavaszi keresletét kell lefednie a gyártásnak.

Tavaly komoly leállások mellett is 30 milliárd forintos adózás előtti eredményt ért el a Nitrogénművek

– mondta a Világgazdaságnak Deák Dávid, az Equilor üzletkötője. Hozzátéve: ha a leállás 3–6 hónapnál nem lesz hosszabb, akkor nem is várható különösebb reakció a kötvénypiacon. A cég ugyanis jelentős készletekkel rendelkezik, miután kihasználta az elmúlt időszak kezdvező gázárait, s a 2024-es hazai műtrágyaszezon valószínűleg nincs veszélyben. A 2025-ös szezonig pedig még van idő,

akár rendeződhet is a régóta politikai kockázatokkal terhelt vállalat helyzete a következő hónapokban.

Bige László tulajdonosnak számos jogi ügye van folyamatban. Többek között a Nitrogénművek éve óta húzódó kartelügye, ahol 11 milliárd forintos bírság a tét.

A Nitrogénművek 200 millió eurós kötvényállománya nem számít nagynak az intézményi befektetők által uralt kötvénypiacon. Emiatt a spekulánsok már kisebb tétekkel is próbálkozhatnak, s a gyengébb kezű befektetők is meginoghatnak. Az ajánlati könyvből az tűnik ki, hogy rendkívüli módon kitágult a vételi és eladási megbízások közti árrés. Kedden délelőtt már 20-as vételi és 65-ös eladási ajánlatok is érkeztek.