Letöltendő börtönbüntetést kért hétfőn Bige László minősített vesztegetési ügyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség – tájékoztatta a sajtót a vádhatóság. A szóban forgó eljárásban a főügyészség azzal vádolja a műtrágyakirályként is ismert Bigét, hogy 135 millió forintra tett szert korrupció útján. A 2019-ben elindult ügy vádirata szerint a vállalkozó 2009-ben üzleti kapcsolatba került egy társaság vezetőjével, aki a milliárdos egyik cégének a termékét értékesítette, és felajánlotta a cégvezetőnek, hogy nagy mennyiségű, valótlanul leértékelt műtrágyát ad át neki számla nélkül annak fejében, ha az értékesítésből befolyt összeget a milliárdos vállalkozó kapja.

Fotó: Balázs Attila / MTi

A milliárdosra régóta rájár a rúd, hiszen a leggazdagabb magyarok listáján idén is a nyolcadik helye álló Bige László érintettségével több hatósági eljárás is folyamatban van. A legismertebb ügye a Nitrogénművek csoport körül kialakult helyzet. A cégcsoportját azért marasztalta el a Gazdasági Versenyhivatal, mert más piaci szereplőkkel együtt éveken keresztül jogsértően törekedett a verseny korlátozására a hazai műtrágyapiacon. A kartellezéssel drasztikusan növelték a műtrágya piaci árát, amely súlyos károkat okozott a gazdáknak. Emiatt a cégcsoport hat vállalkozására

összesen 11 milliárd forintos bírságot szabott ki a GVH. Ez még úgy is nagy érvágás neki, hogy vagyonát 233 milliárd forintra becsülik.

Bige tagadta vádakat.

A Nyíregyházi Törvényszék április 25-én, kedden tárgyalta a magyar milliárdos egy másik, vesztegetési és okirat-hamisítási ügyét. A vállalkozó szempontjából ezen kedvező ítélet született.

Ráadásul úgy tűnik, hogy egyelőre a 11 milliárd forintos bírságot sem kell befizetnie. Bige ugyanis halasztást is kért, és fellebbezést is benyújtott. A Fővárosi Ítélőtábla áprilisi döntése alapján eldőlt, hogy a Nitrogénművek csoport számára a bírság végrehajtását elhalasztották, vagyis a cégcsoportnak nem kell befizetnie a bírságot a jelenleg folyamatban lévő, a kartelldöntéssel szembeni közigazgatási per végéig. A hírek szerint a jogvédelmi kérelemnek azért adott helyt a bíróság, mert a Nitrogénművek valószínűsítette, hogy amennyiben befizetné a teljes bírságösszeget, az a működésének ellehetetlenülését eredményezné. Ugyan ezt volt azaz indok, amit a Kúria még 2022 tavaszán visszautasított.

Azt, hogy mikor születik végleges döntés a bírság ügyében, még nem lehet tudni. A statisztikák szerint a kartellügyekben a bírosági felülvizsgálat általában 4 és 2 hónapig tart, a Nitrogéművel esetében pedig még 2 éve sem húzódik az ügy. Mivel a vesztegetési ügy független a kartellügytől, könnyen lehet, hogy abban hamarabb is születik ítélet.