Habár továbbra is vételre ajánlja a Wizz Air részvényeit a Concorde, a turbinaproblémák és a geopolitikai feszültségek – főként a Gázában dúló háború – miatt megnövekedett kockázatok közepette a részvényre adott 12 havi célárát 40 angol fontról 32 fontra csökkentette.

Közel 2 milliárd eurón csücsül a Wizz Air. Fotó: Földházi Árpád

Bukta Gábor részvényelemző – néhány nappal az első féléves gyorsjelentés közzétételét követően – visszavágta a Wizz idei és két következő pénzügyi évére vonatkozó nyereségbecslését is, rendre 21, 35 és 17 százalékkal.

Ezzel együtt az idei és a jövő évi EPS-várakozása (egy részvényre jutó nettó profit) alapján a papír még mindig 6,9-es, illetve 6,1-es P/E (árfolyam/EPS) szorzón forog, ami fényévekre esik a pandémia előtti 10 feletti szorzóktól, tehát lenne hová erősödnie.

Egy vagyont fizetett utaskompenzációra a Wizz Air

Annak ellenére, hogy az elemző hosszú távon továbbra is nyertesnek tartja a magyar gyökerű légitársaságot, kiábrándítónak tartja a cég idei második negyedéves teljesítményét, az egységbevétel (utaskilométerre eső bevétel) 3 százalékos növekedése pedig szerinte „borzasztóan gyengén alakult”.

A legkellemetlenebb meglepetésnek Bukta Gábor mindazonáltal az utasoknak kifizetett bődületes mértékű, közel 110 millió eurós kompenzációt tartja.

A 342 millió eurós nettó nyereség a 2024-es üzleti év második negyedében 23 százalékkal maradt el a Concorde prognózisától és 26 százalékkal az elemzői konszenzustól. Az egész első fél évben elért 401 millió eurós rekordnyereség dacára pedig idei profitvárakozását 350-400 millióra szállította le a menedzsment, ergo a második félévre 1-50 millió eurós veszteségre számítanak. A Concorde ráadásul csupán a sáv alsó határát látja elérhetőnek, hiszen idei profitbecslését 442 millió euróról 351 millióra nyeste vissza.

Ebből is látható, hogy a cégvezetés várakozását némiképp optimistának, ám mégis teljesíthetőnek látják a Concorde-nál, és éppen ezért minősítik a részvény jelenlegi 17-18 fontos, meglehetősen nyomott árfolyamát – az Erstéhez hasonlón – indokolatlannak.

A befektetők aggodalma ugyanakkor az elemző szerint jogos lehet, hiszen a Ryanair éppen most vonul be az egyik, eddig a Wizz által dominált piacra, Albániába, ahol a cég piaci részesedése eddig 50 százalék felett volt. Az ez idáig magas megtérülésű piacon most az ír konkurens megjelenése nyomás alá helyezi a jegyárakat.

A legnagyobb pozitívum a likvid pénzeszközök állománya

A gyorsjelentés legnagyobb pozitívuma, hogy a diszkont szolgáltató 4 milliárd eurós nettó adósságállománya mellett 1,8 milliárd euró likvid pénzeszközzel is rendelkezett az időszak, azaz szeptember végén – írja Bukta Gábor. Ez ugyanis azt jelenti, hogy januárban lejáró 500 millió eurós kötvényét képes lesz teljes egészében a tartalékaiból rendezni.

Noha a Wizz Airnek a gázai háború miatt 5 százalékkal csökkentenie kellett a kapacitását, ám a közel-keleti foglalásokon nincsen dráma. A karácsonyi foglalási szinteket és a továbbra is erős utazási kedvet viszont némileg beárnyékolják a turbinaproblémák, mivel 45 gépet kell fokozatosan leállítani márciusig. Emiatt a negyedik negyedévben csak 15 százalék körül alakulhat a növekedés. Jövő tavasszal és nyáron is számolni lehet mérsékelt kapacitáskieséssel, őszre ellenben visszazökkenhet a cég a rendes kerékvágásba.

Visszaküzdötte magát aa Wizz Air kurzusa

Összességében Bukta Gábor megállapítja, hogy a Wizz Air növekedési potenciálja továbbra is nagyon jelentős, ám korábbi túl derűlátó előrejelzése miatt a menedzsment hitelességén némi csorba esett.

A Wizz részvénykurzusa kedden napközben szinte teljesen ledolgozta a gyorsjelentést követő zuhanást, hiszen több mint 9 százalékkal 1830 pennyre lőtt ki a papír, melyet a londoni tőzsde elemzői konszenzusa is vételre javasol, mégpedig ugyancsak 32 fontos medián céláron.