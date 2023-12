Szerző: Péntek Ádám, az Erste részvényelemzője

Az emberi munkaerővel egyáltalán nem vagy csak nagyon nehezen elvégezhető feladatokat az ipari robotok könnyedén ellátják. Ráadásul az automatizált gépek nem tartanak kávészünetet, nem jár le a műszakjuk 8-10 óra elteltével, és betegszabadságot sem vesztek ki sűrűn. Igaz, a karbantartás miatti leállás értelmezhető annak, de jóval ritkább és nagyrészt előre tervezhető.

Az ipari robotok használata és a gyártási folyamatok automatizálása tehát segít a költségek csökkentésében, emellett növeli a hatékonyságot.

Az elmúlt években a világjárvány utáni gazdasági visszapattanás munkaerőhiányt idézett elő számos területen, az elszabaduló hatására pedig megugrottak a vállalatok költségei.

Emiatt egyre több vállalat határozott úgy, hogy az emberi erőforrás mellett mind nagyobb mértékben támaszkodik a gépi munkavégzésre.

A trend napjainkban is töretlennek látszik, a mesterséges intelligencia fejlődése és elterjedése pedig tovább gyorsíthatja az átállást a gépi munkavégzésre. Az ipari robotok és a termelő folyamatok automatizálását lehetővé tévő szoftvereket gyártó vállalatok ezáltal igencsak kedvező helyzetbe kerülnek.

Az Emerson Electric az egyik legjelentősebb ipari automatizálással foglalkozó vállalat az Egyesült Államokban. A vezetőség annak érdekében, hogy minél jobban kiaknázhassa a megváltozott iparági igényeket, néhány éve a vállalat átalakításába kezdett. Leválasztották az alacsonyabb növekedési lehetőségekkel rendelkező üzletágakat, és a befolyó összegből az ipari automatizáláshoz kapcsolódó akvizíciókat hajtottak végre a növekedés felpörgetésére.

Az automatizálás univerzális, a gazdaság jelentős részére kiterjedő hatását jól mutatja a vállalat változatos ügyfélköre is.

Partnerei közé tartozik a Saudi Aramco, a világ legnagyobb olajipari vállalata, a második legnagyobb aranybányász cég, a Barrick Gold Corporatio és több gépjárműgyártó is.

A Covid alatti lezárások miatti gazdasági visszaesés hatására az Emerson bevétele is visszaesett, de a 2022-es évet eltekintve a vállalat stabil növekedési pályán halad. Az előző, 2023 szeptemberében zárult üzleti évében az Emerson 15,2 milliárd dolláros bevételt ért el, ami az aktuális üzleti évben 17,4 milliárdra emelkedik a vállalatot követő elemzők várakozásai szerint, a rá következő évben pedig már a 18 milliárdot is meghaladhatja a fizikai és szoftveres termékekből befolyó összeg. A marzsok javulása miatt a nyereség ennél is nagyobb mértékben ugorhat meg. A 2024-es pénzügyi évben 3 milliárd dollár profitot zsebelhet be az Emerson, ami éves szinten több mint 30 százalékos növekedés lenne.