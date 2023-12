Több milliárd forinttal nőhet az idén a nyugdíj- és egészségpénztári tagok befizetései után visszautalt személyi jövedelemadó összege, ám ahhoz, hogy ezek a pénzek valóban megérkezzenek a jogosultakhoz, a pénztártagoknak is akad tennivalójuk.

A jó hír az, hogy az ügyintézésre van még pár napjuk.

Fotó: Shutterstock

A szükséges tudnivalókat elmagyarázó, a szervezet honlapján elérhető útmutatóval is segíti a nyugdíj- és egészségpénztári tagok minél hatékonyabb öngondoskodását az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ), amely reméli, hogy jelentősen nő a pénztártagoknak visszautalható személyi jövedelemadó összege.

„A célunk az, hogy minél több pénztártag értesüljön az adó-visszatérítés lehetőségéről, és minél többen vegyék igénybe ezt az állami ösztönzőt. Azt reméljük, hogy az ÖPOSZ és az egyes tagpénztárak kampányának köszönhetően a tavalyihoz képest – követve a befizetések örvendetes gyarapodását – több milliárd forinttal nőhet az idén a visszautalt személyi jövedelemadó összege” – mondta Nagy Csaba, az ÖPOSZ elnöke.

Ahhoz, hogy ez az adó-visszatérítés teljes egészében megérkezzen, az idei önkéntes pénztári befizetéseknek – a munkáltatói hozzájárulást is beleértve – el kell érniük a 750 ezer forintot. Ennek a 20 százaléka ugyanis az a maximális, 150 ezer forintos összeg, amit visszakaphatnak az adózók. Ennél kisebb éves befizetés esetén is jár természetesen a 20 százalékos adóvisszatérítés, azonban ekkor nem használjuk ki a teljes keretet, vagyis egy részét így elveszítjük. Azok, akik valamilyen okból nem fizetnek szja-t – például a 25 éven aluliak vagy a családi adókedvezményben részesülők –, értelemszerűen nem részesülhetnek szja-visszatérítésben. Akik viszont a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár 280 ezer forintot is visszakaphatnak.

„Közismert, hogy a 2014 óta érvényben lévő 150 ezer forintos felső határ reálértéke sokat apadt az elmúlt közel egy évtized alatt, de ettől függetlenül ez továbbra is olyan lehetőség, amelyet érdemes kihasználni. Mindemellett szorgalmazzuk a limit emelését, hiszen jelenleg a nyugdíjpénztári rendszer még mindig több költségvetési bevételt generál, mint amennyit az adóvisszatérítés elvisz” – mutatott rá Nagy Csaba.

Az önkéntes nyugdíj- vagy egészségpénztári tagoknak tehát célszerű ellenőrizniük egyenlegüket, és ha van rá módjuk, minél inkább feltölteni. Azoknak pedig, akik még nem tagok, de tudnak valamennyi pénzt vagy akár 750 ezer forintot mozgósítani, érdemes belépniük valamelyik pénztárba – ez ma már online is megtehető. Az utalásoknak az idei utolsó banki munkanapig, azaz december 29-ig kell beérkezniük a számlákra ahhoz, hogy adóvisszatérítésre jogosítsanak.

Tudjuk, hogy a karácsony pénzügyi szempontból nem tartozik az év legkönnyebb időszakai közé, de aki megteheti, érdemes erre akár más megtakarítási formából is átcsoportosítani, hiszen ilyen rövid idő alatt ilyen mértékű biztos hozamot nemigen tud más befektetés. Az adóvisszatérítés ráadásul számos módon felhasználható

– hívta fel a figyelmet az ÖPOSZ elnöke.

Arról, hogy az szja-visszatérítés összege a nyugdíj- vagy egészségpénztári megtakarításainkat gyarapítsa-e, még lesz idő gondolkodni, hiszen erről majd csak jövő tavasszal, az szja-bevallás idején kell rendelkezni.

Azoknak, akik hosszú távon gondolkodnak, és szem előtt tartják az időskori megélhetésüket, célszerű majd a nyugdíjpénztári számlájukra kérniük a visszatérítést. A döntéshez nem árt tudni azt sem, hogy a tagság kezdetétől számítva tíz év után lehetőségünk van a számláról kifizetést igényelni, illetve a nyugdíjpénztári megtakarítás örökölhető.

Azok számára viszont, akik rövidebb távon szeretnék élvezni az szja-visszatérítés előnyeit, az egészségpénztár lehet a jobb választás, hiszen abból akár a hozzátartozók egészséggel összefüggő kiadásai is fedezhetők, sőt, a gyermekvállalással és a beiskolázással járó kiadások, a felsőoktatás költségei vagy akár a lakáshitel-törlesztés is finanszírozható.