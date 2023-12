A Costco új slágert talált az online vásárlók körében – az aranyat – írta a CNBC. Az amerikai raktáráruház-óriás több mint százmillió dollár értékben adott el a nemesfémből a november 26-án véget ért első üzleti negyedévben – mondta el elemzőknek a vállalat negyedéves eredményeit bemutató tájékoztatón a Costco pénzügyi vezérigazgató-helyettese, Richard Galanti.

Fotó: Shutterstock

Az egyunciás rudak általában néhány órán belül elfogynak a Costco webhelyére való feltöltést követően

– mondta Galanti még szeptemberben. Az aranyrudakat unciánként 2069,99 dolláros áron jegyezték pénteken a weboldalon, ami magasabb, mint a legutóbbi, 2020,58 dolláros azonnali ár. Túlságosan erős pozíciókat azonban nem lehet felvenni az aranypiacon a Costco webshopján keresztül: egy regisztrációval ugyanis mindössze két aranyrudat lehet vásárolni, és az is nagyon fontos kikötés, hogy az aranyrudaknál – az online rendeléseknél megszokottaktól eltérően – utólag nem lehet elállni a vásárlástól. Mindenesetre a regisztrált ügyfelek általában elégedettnek tűntek a vásárlásukkal, mivel az unciás aranyrúd a Costco webhelyén igen jó, 4,9 csillagos értékelést kapott, közel nyolcszáz visszajelzés mellett.

A kiugró mértékű keresletet magyarázhatja, hogy az arany azonnali ára körülbelül 12 százalékot ugrott idén.

A JPMorgan előrejelzése szerint 2024-ben a nemesfém árfolyama a 2300 dolláros unciánkénti csúcsot is elérheti. Az arany árfolyama pedig most hétről hétre emelkedik, amihez az is hozzájárulhat, hogy az amerikai központi bank szerepét betöltő Federal Reserve 2024-re három kamatcsökkentést helyezett kilátásba.

„Vannak azonban ennél jóval merészebb előrejelzések is az arany árfolyamával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az arany egy új bikapiac korai szakaszában jár, és még új csúcsok állnak előtte” – mondta például Mike McGlone, a Bloomberg Intelligence vezető makrostratégája a Yahoo Finance-nek. McGlone úgy véli, a csökkenő kamatlábak kilátása katalizátorként hathat az arany jegyzésére, miután a tízéves államkötvények hozamcsökkenése már az eddigi raliban is főszerepet játszhatott. Az arany ugyanis – mivel nem kamatozik – a kamatok és a kötvényhozamok csökkenésekor kerül fel a legtöbb befektető térképére. Ezért most – amikor a világ meghatározó jegybankjai, köztük az amerikai Fed, az eurózónás EKB, a Bank of England és a svájci SNB esetében is a kamatok lefaragására számít a piac – jöhetett el igazán az arany ideje.

Az elmúlt napokban kissé visszacsúszott az arany árfolyama, de elemzők szerint a korrekció átmeneti lehet

McGlone derűlátása szinte eltörpül a legendás Michelle „Mish” Schneider, a Wall Street-i MarketGauge befektetési szolgáltató vezető stratégája optimizmusa mellett.

Mish, az első női bróker, aki a New York-i árutőzsde parkettjére beverekedte magát, ugyanis azzal számol, hogy az arany hamarosan 3000 dollárig drágulhat.

A stratéga abból indul ki, hogy az arany a közelmúltban akkor is a 2000 dolláros szint közelében maradt, amikor a dollár a növekvő kamatok hatására egyre izmosodott, pedig mind az erős dollár, mind a magas kamatok negatívan hatnak az aranyra. Ha pedig most kedvezőbbé válnak az arany számára a makrogazdasági körülmények, akkor nagyon valószínű a további áremelkedés. Emellett szerinte az ukrajnai és a közel-keleti háború miatt fokozódó geopolitikai feszültségek is növelik a sárga fém iránti keresletet.