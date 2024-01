A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 616,32 pontos, 1,01 százalékos emelkedéssel, 61 454,62 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 6,1 milliárd forint volt, a vezető részvények jól teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Magyar Telekom árfolyama 13 forinttal, 1,93 százalékkal, 685 forintra emelkedett, 226,96 millió forint értékben kereskedtek vele. A Mol 0,64 százalékkal, 2838 forintra erősödött, 1,15 milliárd forintos forgalomban. A Richter-papírok kurzusa 0,05 százalékkal, 9120 forintra gyengült, több mint 1,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények kurzusa 1,79 százalékkal, 15 880 forintra nőtt, a bankpapírral közel 23 milliárd forint értékben kereskedtek. Az igazi meglepetést azonban egy korábban szárnyaló, az elmúlt másfél évben viszont gyengélkedő a Masterplast okozta. Az építőipari anyagokat, köztük főként szigetelőanyagokat gyártó vállalatcsoport papírja

végül 5,04 százalékkal, 2815 forintra erősödött, 76 millió forint feletti forgalomban.

Az újdonsült Masterplast-ralinak megágyazhatott az építőipar idei évre várt fellendülése, amit a hazai lakáshitelkamatok csökkenése is fűthet, a Híradó.hu-nak nyilatkozó szakértők szerint ugyanis a hitelezés felpezsdülése a bankoknak, az ügyfeleknek és a gazdaság egyik hajtóerejének számító építőiparnak is kedvez.

Az elmúlt hetekben bombaformát mutatott a magyar 2023. decemberben a BUX első alkalommal zárt hatvanezer pont felett, december 20-án szerdán pedig átlépte 61 ezres szintet is , és történelmi csúcsot ért el. A nem mindennapi szárnyalás mögött a Fed múlt havi kamatdöntő ülése áll, ahol többször is előkerült a kamatcsökkentés szó, ami jelentős pozitívumot hozott a piacokra. Emellett az is olaj volt a hazai részvénypiac gépezetére, hogy az 10,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadításáról döntött,

Magyarország a teljes összeg mintegy harmadához juthat hozzá.

A 2023-as tőkepiaci körkép élesen ellentétes képet mutatott az egy évvel korábbi szinttel szemben: míg 2022-ben a kötvényeken és a részvényeken is szinte csak veszteni lehetett világszerte, tavaly mindkét eszközosztály két számjegyű erősödést élt meg, viszonylag kevés olyan tőzsde volt, amely veszteséggel zárta az idei esztendőt. A BUX 40 százalékos ralija éppenhogy elég a top 10-hez.