Fordulat bontakozott ki tavaly novemberben a gyémántpiacon, ahol 2022 márciusa óta zuhantak az árak. Iparági szakértők rövid távon legalább 10 százalékos drágulással számolnak, de hosszabb távon is optimisták. Úgy vélik, a következő 20 évben jelentősen emelkedhet a gyémánt ára. Mert szűkülő kínálattal és bővülő kereslettel számolnak.

Egyre izgalmasabbak a gyémántpiaci trendek. Fotó: Shutterstock

Miből táplálkozik a gyémántpiaci optimizmus?

Tavaly 30 százalékos árzuhanást láthattunk a gyémántpiacon, gyakorlatilag minden kategóriában. Míg a gyengébb minőségű és a kisebb kövek ára az elmúlt 10 év legalacsonyabb szintjére zuhant. Ám jó hír, hogy a Nemzetközi Gyémánttőzsde gyémántindexe az idei év elején újra átlépte a 110 pontos szintet.

Nagy zavart érzek az erőben

– mondta tréfásan Cormac Kinney, a Diamond Standard árukereskedelmi cég vezérigazgatója a Business Insidernek. Hozzátéve: szerinte még az idén 5–10 százalékkal emelkedhet a gyémánt ára. Hasonló véleményen van Paul Zimnisky vezető gyémántelemző is.

Min alapszik az idei gyémántpiaci előrejelzés?

Több tényező fűti a gyémántpiacot Zimnisky és Kinney szerint. Először is, a rendelkezésre álló gyémántok kínálata idén jóval szűkebb lesz, mint tavaly. Ez komoly fordulat az elmúlt két évhez képest, amikor a gyémánttermelők, akik a világjárvány idején szüneteltették a bányászati tevékenységüket, a karantén feloldása után gyémánt túltermelést okoztak, s emiatt mélybe zuhantak az árak.

Egyes beszállítók teljesen leállították a bányászatot, míg az orosz bányászati óriás, az Alrosa tavaly két hónapig szüneteltette a nyersgyémántok értékesítését, hogy megtámassza az árakat

– hangsúlyozta Paul Zimnisky vezető gyémántelemző.

Tovább szűkíti a kínálatot, hogy a G7 nemrégiben betiltotta az orosz gyémántok kereskedelmét. Ez a lépés 30 százalékkal szűkíti a globális palettát. Elemzők a készletszintek normalizálódásával és a gyémántárak stabilizálódásával számolnak.

Keresleti oldalon is élénkülésre számítanak idén a tavalyi vérszegény esztendőt követően. Szakértők a drágakövek és a luxuscikkek piacának normalizálódására számítanak, ahogy távolodunk a világjárványól.

Növekedést mutat az eljegyzési gyűrűk iránti amerikai kereslet is, ami a gyémántpiac jelentős részét képviseli. A Google staisztika szerint a tavalyi harmadik negyedévben 10 százalékkal többen kerestek rá az eljegyzési gyűrűkre, mint egy évvel korábban.

Támogatja a piacot a befektetők félelme a recessziótól, a volatilitástól és a magas szinten ragadó inflációtól. Becslések szerint a befektetési kereslet a földön elérhető összes gyémánt körülbelül 15 százalékát fedi le, ami nagyjából 180 milliárd dollár értékű drágakövet jelent.

Régóta próbálkoznak a gyémánt ETF bevezetésével. Az arany ára több mint 500 százalékkal emelkedett 2003 óta, amikor könnyen kereskedhetővé vált egy ETF révén.

Óvatosságra int ugyanakkor, hogy a luxusórák, a finom borok, s a whisky ára is összeomlott tavaly, s egyelőre semmi jele a visszapattannásnak. Ráadásul, a napokban a világ legnagyobb luxusmárkája, az LVMH is a növekedés lassulásáról számolt be, úgy tűnik, lecsengtek a pandémiás bosszú vásárlások.