Egy New York-i technológiai vállalat is megpróbálkozik azzal, amivel sokan korábban már elbuktak: a befektetők számára is elérhetővé tennék az 1,2 ezermilliárd dolláros gyémántpiacot, határidős ügyletek és ETF-ek formájában egyaránt.

Fotó: Getty Images

A drágakő tőzsdére vitele azonban több nehézségbe is ütközik: az arannyal ellentétben a gyémánt például nehezen sztenderdizálható, mivel minden egyes kő minősége és ezáltal értéke is eltér egymástól, tehát a folyamatos és egyenletes kínálat előállítása szinte lehetetlen.

A Diamond Standard vállalat ezt a problémát egységes értékű érmék és „gyémántrudak” létrehozásával ellensúlyozta.

Az érmék értéke egységesen 5210, míg a rudaké 52 100 dollár. Az eszközök alapja egy műanyag forma, amelybe a névértékének megfelelő mennyiségű és minőségű drágakövet helyeztek el, ellensúlyozva ezzel az egyes kövek közti esetleges értékkülönbözetet. A termékek alján egy vonalkódot és egy QR-kódot is elhelyeztek, hogy az egyes eszközök pontosan visszakövethetők legyenek.

Az érméket és rudakat a vállalat a tőzsdén kívüli gyémántkereskedelmi üzletágában már tavaly szeptemberben forgalomba bocsátotta, áprilisban pedig 900 ezer dolláros forgalmat bonyolított le.

Fotó: Diamond Standard / Facebook

A Diamond Standard (DS) a tőzsdére lépést a Minneapolis Grain Exchange-en keresztül vinné véghez, mégpedig már az idén. A bevezetés sikere esetén jövőre érkezhetne a gyémánt árfolyamát követő ETF, azaz tőzsdén kereskedett befektetési alap is, ehhez azonban a régóta fennálló likviditási és helyettesíthetőségi problémákat is meg kellene oldani.

A tőzsdére lépés ugyanakkor nem csak a kövek oldaláról, de a szabályozói környezet részéről is ütközhet nehézségékbe: a határidős piacok kiépítése ugyanis akár évekig is eltarthat, az ETF-ek regisztrációja pedig hosszadalmas és nehézkes folyamat.

Cormac Kinney, a DS vezérigazgatója elmondta:

A gyémánt értékesebb, mint az ezüst, a platina, a palládium és a ródium együttesen, mégis ez idáig háttérbe szorult a befektetők körében annak elérhetetlensége miatt.

Ha a drágakő piaca az arany 30 százalékos befektetői részesedésének legalább felét elérné, azzal egy 180 milliárd dolláros árupiaci szegmenst hozna létre, ami minden bizonnyal a gyémánt értékének növekedését idézné elő – tette hozzá Kinney.

A piac pedig minden bizonnyal vevő is lenne a gyémántokra: a jelenlegi végtelenül bizonytalan gazdasági helyzet és a magas infláció befektetők tömegét hajtotta az arany irányába, egészen történelmi csúcsig tornászva a nemesfém árfolyamát.