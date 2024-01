Egész nap erősödött a forint a bankközi devizapiacon, a magyar fizetőeszköz azonban még egy újabb lendületet tudott venni péntek délután. Reggel még 379 forint felett kereskedtek az euróval, délután viszont rövid idő alatt 377,4-re süllyedt a jegyzés. Utoljára november végén lehetett ilyen olcsón euróhoz jutni.

Fotó: Shutterstock

Az időzítés alapján valószínű, hogy az amerikai foglalkoztatottsági adatok miatt került több mint egy hónapos rekordra a magyar deviza kurzusa. Decemberben 216 ezer új munkahely jött létre (az agrárszektoron kívül) az Egyesült Államokban, ez a vártnál magasabb szám, ami a munkaerőpiac feszességére utal és későbbre tolhatja ki a Fed várva várt kamatcsökkentését.

Egy ilyen adat alapvetően erősíti a dollárt, ez így is történt, percekkel később azonban megnyugodtak a kedélyek, és most már az euró erősödik a dollárral szemben. Ez pedig támogató a forintra nézve. A forintot az elmúlt napokban több hír is segítette: