Másfél évtized alatt lett felívelő blogerből bukott divatháztulajdonos Arielle Charnas (született Nachmani). Nemrég még a hollywoodi sztárok és influencerek kedvence volt a Something Navy, mely tavaly bezárta összes üzletét, a weboldalára meg kitette a "rögtön jövök" táblát. Bár Charnasnak most is 1,3 millió követője van az Instán, a volt alkalmazottak elégedetlenségétől hangos a média. A sztori figyelmeztetés a gyorsan felívelő influencer márkák számára. Ahogy a befektetők pénze apad, előtérbe kerülnek a vállalatvezetési gondok, s a mesének könnyen vége szakad az adósság hegy árnyékában.

Fotó: GettyImages



Mielőtt Arielle Charnas (Nachmani) üzletasszonnyá vált volna, egy jól öltözött értékesítési munkatárs volt, aki frissen végzett a Syracuse Egyetemen. Nővére, Danielle Goldberg stylist javasolta neki, hogy ossza meg ruhaterveit. Így indult 2009-ben a Something Navy blog. Kezdetben homályos fotókat osztott meg magáról Manhattan utcáin csíkos pulóverekben és flitteres miniszoknyákban, oversize flanelekben és vékony farmerben, gyakran magas sarkú csizmával. A ruhák úgy néztek ki, mintha a "Gossip Girl" jelmezszekrényéből húzták volna ki őket, de az olvasók imádták.

Charnas az éppen terebélyesedő influencer-marketing korai sztárja lett.

2014-ben feleségül vette Brandon Carnas ingatlanvállalkozó, aki üzleti partnere is lett. Három gyermekük van, akik rendszeresen megjelennek Charnas Instagram-bejegyzéseiben. 2017-ben jött a képbe a Nordstrom luxusáruház-lánc, mely akkor célozta meg az influencerek digitális táborát. Néhány próbatermék órák alatt elfogyott, s 2018-ban a Nordstrom már saját márkaként kezelte a Something Navy brandet. Arra építve, hogy az influencer marketing éppen előzte a piacon a hagyományos hirdetéseket. A követők bizalma minden pénzt megért.

A Nordstrom már az első 24 órában keresett 4 millió dollárt a Something Navy felkarolásával.

A következő befektető Matt Scanlan volt, aki direkt marketing hálózatban értékesített háztartási márkákat, s egy kasmír termékcsalád, a Naadam reklámozását bízta a Something Navy stábra. Két év múlva beszállt a cégbe, melynek 30 százalékos tulajdonosa lett. Míg 70 százalékot a Charnas család tartott meg. A vállalat 10 millió dollárt gyűjtött, s 20 alkalmazottat vett fel. Az indulást 2020 tavaszára tervezték, de a világjárvány miatt csak nyáron startolt a Something Navy kiskereskedelmi oldala. Évi 40 millió dolláros forgalmat reméltek, de az értékesítés 2022-ben sem haladta meg a 24 millió dollár volt. Miközben a vállalat a terjeszkedés érdekében égette a befektetők pénzét. Bár 2021-ben további 5 millió dollárt gyűjtöttek, de 2022 végén már tőkehiányos volt a cég. Tavaly a Something Navy leállítota a rendeléseket, elbocsátotta alkalmazottait. És áprilistól már vevőt vagy befektetőt kerestek a cégnek.

Fotó: Ben Gabbe / GettyImages

Sok a sikeres influencer, de ritka az olyan influencer alapú vállalat, amely sikeres lenne

- mondja Andrew Jassin, a Jassin Consulting Group ügyvezető igazgatója és alapítója. Hozzátéve: nem elég a termékek kiváló minősége, de megfelelő piacot kell találni.

Vannak azért sikersztorik is.

Betölthető piaci rést kínál a fast fashion és a luxus márkák közti bizonytalan divatövezet.

Jó példa a Djerf Avenue, melyet Matilda Djerf svéd influencer jegyez, 34 millió dolláros tavalyi bevétellel.

Decemberben jelentkezett Sami Souid, az IHL Group ruházati cég vezérigazgatója, 8 millió dolláros ajánlatot tett a Something Navy eszközeire és kötelezettségeire, ennek ára, hogy Arielle Charnas lemond a Something Navy üzleti irányításáról, s a továbbiakban kreatív igazgatóként dolgozna. Így azt csinálná, amihez a legjobban ért. Egyelőre nem született megállapodás.