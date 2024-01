Az indiai részvénypiac tőzsdei kapitalizációja első alkalommal előzte meg Hongkongét, miután a dél-ázsiai ország növekedési kilátásai és politikai reformjai révén a szubkontinens a befektetők kedvencévé vált, miközben megindult a globális tőke kiáramlása Kínából – írja a Bloomberg.

India egyik tőzsdéje, az NSE. Fotó: Himanshu Bhatt

Őrségváltás Ázsiában

Elérte a 4330 milliárd dollárt az indiai tőzsdén jegyzett részvények összértéke a hétfői tőzsdezáráskor, miközben Hongkongban 4290 milliárd dollárra csökkent az összkapitalizáció, azaz megtörtént a helycsere, és India vált a világ negyedik legnagyobb részvénypiacává.

Ráadásul a hatalmas ország tőkepiaci növekedése meglehetősen gyors volt az utóbbi időben, hiszen mintegy másfél hónapja, december 5-én lépte át először a 4000 milliárd dolláros lélektani határt, aminek mintegy fele az elmúlt négy évben jött össze – számolta ki a Bloomberg.

A globális befektetők szemében az indiai részvények népszerűségét növeli a fogyasztásvezérelt gazdaság, a vállalati bevételek és a lakossági befektetői bázis gyors növekedése, valamint az ország stabil politikai berendezkedése is. Nem véletlen, hogy a glóbusz legnépesebb országa immár Kína alternatívájaként pozicionálja magát.

Az indiai részvények elsöprő lendületű ralija időben egybeesett a hongkongi parketten látott történelmi zuhanással, ahol Kína legjelentősebb cégei nagy részét jegyzik. A kőkemény pekingi pandémiás korlátozások, a vállalatokra vonatkozó szabályozási szigor, az ingatlanszektor válsága és a Nyugattal fennálló geopolitikai feszültségek együttesen aláásták Kínának mint a világ növekedési motorjának vonzerejét.

Jelenleg India szállítja a legjobb növekedési sztorit, nemcsak a feltörekvő piacokon, hanem abszolút értelemben

– mondta Evan Metcalf, a Global X ETFs vezérigazgatója.

„Míg Kína növekedése megtorpant és bizonytalanná vált, India előtt megnyílt a lehetőség, hogy a feltörekvő piacok növekedési motorjává váljon. A demográfia és a képzett fiatalok számának emelkedése olyan kulcsfontosságú előny, ami strukturális reformokat végrehajtó, progresszív kormányzással párosul”

– tette hozzá.

A UBS szerint már túlértékelt India

Eközben a Hongkongban jegyzett – kínai és hongkongi – részvényárfolyamok történelmi mértékben zuhannak. A teljes tőzsdei kapitalizáció több mint 6000 milliárd dollárral csökkent a 2021-es csúcs óta. Elapadtak az új tőzsdei bevezetések, az ázsiai pénzügyi központ többé nem minősül a világ egyik legforgalmasabb IPO-helyszínének.

Egyes stratégák ugyanakkor már fordulatot várnak. A svájci UBS például úgy látja, hogy a kínai részvények 2024-ben felülteljesítik az indiaiakat, mivel az előbbiekből túlzottan kitáraztak, míg az utóbbiakat ész nélkül zsákolták. A Bernstein is a kínai piac fellendülésére számít, és eladást javasol Indiában, mert ott meg már az egekbe szöktek az árfolyamok.

A másik a Bombay Stock Exchange vezető indexe, a Sensex

A többség azonban követi a trendet, és Dél-Ázsiában fekteti be pénzeszközeit. A londoni székhelyű Official Monetary and Financial Institutions Forum nevű agytröszt nemrégiben készült tanulmánya szerint a globális nyugdíj- és állami vagyonkezelők is Indiát részesítik előnyben.

A keddi 2,8 százalékos emelkedés ellenére a Hang Seng China Enterprises Index – a Hongkongban jegyzett kínai részvények mutatója – 2024-ben több mint 10 százalékkal csökkent, és közel két évtizedes mélypontja közelében ingadozik.

Miközben a külföldi alapok 2023-ban több mint 21 milliárd dollárt fektettek indiai részvényekbe, az ország irányadó Sensex indexe nyolcadik egymást követő évben emelkedik.

Egyértelmű a konszenzus, hogy momentán India kínálja a legjobb hosszú távú befektetési lehetőséget

– írták a Goldman Sachs stratégái befektetőknek szóló jegyzetükben.