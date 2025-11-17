Végre: bejelentették az új pontos dátumot, mikor adhatják át Magyarország kettészakadt autópályáját, ez nagy meglepetés - videó

Mindenki azon dolgozik, hogy minél hamarabb visszaadhassuk a forgalomnak az M30-as Miskolc–Szikszó közötti szakaszát – derült ki Miskolc 1. számú választókerület országgyűlési képviselőjének vasárnapi videójából.

Kiderült, mikor adhatják át Magyarország kettészakadt autópályáját, az M30-ast / Fotó: Csöbör Katalin Facebook-oldala

Lassan véget ért az M30-as autópálya helyreállítása, és megkezdődött a Miskolc–Szikszó-szakasz pályaszerkezetének építése – jelentette Csöbör Katalin.

A munkáltok várhatóan december 15-ig tartanak, utána az M30-as érintett szakaszát átadják az autósoknak.

Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, hogy még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát. Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024. február végén le kellett zárni, mert az út egy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Azóta csak terelő utakon lehet közlekedni ezen a szakaszon.

Idén februárban a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba kerül a hírek szerint. Lázár János építési és közlekedési miniszter az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, ami azonban nem történt meg.

A tárcavezető szerint az M30-as egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg, a vállalat pedig szórakozik a magyar kormánnyal. A cég azonban azt állítja, hogy a kárt az előre nem látható talajvízmozgás okozta, amely a műszaki átadás után jelentkezett, és nem lehetett előre jelezni. Ez a talajvíz telítette a töltés alatti mély agyagrétegeket, ami talajcsúszáshoz és egyenetlen süllyedéshez vezetett.

Egy hete a Strabag az M30-as autópálya Miskolc északi szakaszának helyreállítása kapcsán azt közölte, hogy „szakértői vizsgálatok eredményeként a talaj és a talajvíznyomás állapota lehetővé teszi a pályaszerkezet építésének befejezését, azonban az értékek további javulására van szükség ahhoz, hogy az utat forgalomba lehessen helyezni”.

A Strabag szerint a talajnak tovább kell tömörödnie, a belső víznyomásnak pedig a biztonságos érték alá kell csökkennie – ez a folyamat a pályaszerkezet építése alatt is folytatódik.