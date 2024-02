Ingyenes TBSZ, 7 százalékos látra kamat, magyar ügyfélszolgálat: kipróbáltuk, mit tud a Lightyear brókercég A tőzsdei szolgáltatók körében folyamatos a verseny, nemcsak díjszabásban, de a kínált eszközök mennyiségében, és a felhasználói felület minőségében is igyekeznek egymást túllicitálni a brókercégek. A Lightyearnél a legismertebb amerikai részvényeken túl elérhetők német, brit és spanyol papírok is. A Lightyear sokat ígér, de tapasztalataink szerint valóban sokat is kínál.