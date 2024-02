A globális helyzet 2024-ben továbbra is tele van kihívásokkal, a folyamatban lévő konfliktusok bizonytalansági tényezőket jelentenek a piacoknak világszerte. E kihívások azonban az energiaágazat átalakulásának lehetőségeit is hordozzák. Az INA stabil működésével és robusztus pénzügyi helyzetétől megerősítve továbbra is elkötelezett az előttünk álló összetett helyzetek kezelése mellett, és hogy megragadja az adódó lehetőségeket a további fejlődés és növekedés érdekében