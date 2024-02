Várhatóan mintegy 5 millió részvényt vehet meg az Opus Global Nyrt. a február 29-i saját visszavásárlási aukcióján – mondta el a Trend FM Prémium Kategória című műsorában pénteken Németh Krisztián, az Opus társaságirányítási igazgatója. Az igazgató az aukcióval kapcsolatban hangsúlyozta: minden befektetési szolgáltató csatlakozhat, az Opus ugyanis azt szeretné, ha a tranzakcióban minél szélesebb körben részt tudnának venni a részvényesek.

Ötmillió részvény visszavásárlását valószínűsíti az Opus vezetése

Fotó: AFP / Shutterstock

A befektetőknek azonban érdemes hamar felkeresni a szolgáltatójukat, hiszen nem lehet mindenhol automatikusan online csatlakozni az aukcióhoz, így fontos előre tájékozódni az adott szolgáltató feltételeiről. Németh Krisztián kiemelte:

az aukcióban a legalacsonyabb áron beadott ajánlatok teljesülnek először, utána pedig addig mennek felfelé a felvásárlással, amíg azt a feltételek engedik.

Felső korlátot az ár és a részvény-darabszám is jelenthet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mivel összesen 10 százaléknyi saját részvénye lehet a társaságnak, és jelenleg 7 százaléknyi részvényt birtokolnak, mivel 1 százalék nagyjából 7 millió papírt jelent, így akár 21 millió részvényt is vehetne a cég. Ugyanakkor a jelenlegi árfolyamot, és a 2 milliárd forintos maximum összeget figyelembe véve azonban valószínűleg inkább 5 millió papírt vásárol majd vissza a cég.

Hatalmasat raliztak az Opus részvényei tavaly nyár óta

Fontos ugyanakkor az is, hogy a február 28-i záróárat 30 százalékkal sem pluszban, sem mínuszban nem haladhatja meg az aukciós ár, a maximum árat részvényenként 489 forintban határozták meg.

Az akvizíciós lehetőségeket is keresik az Opusnál

Medgyesi Attila csoportirányitási vezérigazgató-helyettes az aukcióval kapcsolatban azt emelte ki, hogy a cég menedzsmentje folyamatosan vizsgálja az akvizíciós lehetőségeket, de a jelenlegi helyzetben úgy döntöttek, hogy a részvényesi értékteremtés egyik legjobb módja, ha az Opus Global Nyrt. a saját részvényeit vásárolja vissza.

A műsorban részletesen elemezték a négy stratégiai üzletágat is.

A vezérigazgató-helyettes kiemelte, hogy jelenleg az üzletágakon belüli szinergiák kihasználása van most fókuszban. Érdemes azonban úgy tekinteni az Opus-ra mint egy diverzifikált társaságra, aminek a nagy előnye, hogy mindig van olyan üzletága, ami jól szerepel, ennek tudható be a cégcsoport kiváló teljesítménye is – mutatott rá Medgyesi Attila.

A múlt mellett azonban fontos a jövő is, a cég menedzsmentje pedig arra készül, hogy 2024-ben ebből egyre többet meg is mutasson. Ahogy Medgyesi Attila fogalmazott: ez egy kifejezetten bonyolult cégcsoport, nagy energia kell ahhoz, hogy ezt valaki átlássa. A menedzsment feladata így az egyszerűsítés lesz, annak érdekében, ha valaki ránéz az Opus-ra, akkor sokkal könnyebben megtalálja a cégcsoport értékeit.

A cég mindemellett egy több éves stratégia kialakításán is dolgozik – tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.