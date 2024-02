Szerző: Le Phuong Hai Thanh, a Concorde vezető elemzője

A kérdés jelen esetben nem is az, hogy a számok valóban jók lesznek-e, hanem a konszenzus felülteljesítésének mértéke került a befektetői érdeklődés fókuszába. Véleményünk szerint a bank eredménye 697 millió eurót tehetett ki 2023 utolsó negyedévében, ami csökkenés negyedéves alapon (mínusz 15 százalék), de a szezonalitás miatt ez nem is meglepő, éves alapon viszont a bevételek növekedésének köszönhetően továbbra is 35 százalékkal lehetett magasabb az eredmény.

A piaci fókusz mindazonáltal nem a negyedik negyedéves számokon lesz,

hanem a 2024-es eredményvárakozásokon, illetve azon, hogy mennyi lesz a részvény-visszavásárlásra költött összeg az idei évben. Véleményünk szerint első körben a Bank legalább 300 millió eurós programot indíthat, ám ez az egész évre vonatkozóan inkább 600 millió euróra rúghat majd, ami részvényenként 1,4 eurót jelent. Ez a 2,7 eurós osztalékkal együtt 10 százalék feletti részvényesi kifizetés lenne euróban, ami igencsak szép összeg.