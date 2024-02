Törhetik a fejüket az elemzők, hogy mi mozgathatja csütörtökön a forintot. Igazi átütő makroadatot nem ígér a mai nap, hacsak a magyar költségvetési egyenleg nem okoz meglepetést. Továbbá a beszédeket tartó európai héja jegybankárok ejthetnek el a piacnak valami értelmezhető megjegyzést. Nem meglepő ezért, hogy a korán kelő befektetők a reggeli kávéjuk mellé rendes forintpiaci ajánlatok helyett csak az Európai Bizottság lépéseinek elemzését kapták.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Szerdán Brüsszel újra párbajra hívta Budapestet. Amit azért nem olyan könnyű megjátszani a Forexen, hiszen a napi brüsszeli erőviszonyok megjóslása kifejezetten spekulatív tevékenység, a rengeteg elvarratlan politikai szál végtelen kuszasága miatt. Mindenesetre ahhoz nem kell mélyebb technikai elemzés, hogy a magyar deviza páriaként lépcsőzik egyre ritkább levegőjű szintek felé az euróval szemben. Továbbá az is esélyes, hogy a gyakran együtt mozgó zlotytól is elszakad a forint. Persze láttunk már ilyet. Csak ezúttal várhatóan nem a magyar deviza talál kapaszkodót, hanem a lengyel fizetőeszköz.

Már tegnap sem volt formában a forint,

miután a szerdán 389-es szintet közelítette az euró-forint árfolyama – köszöntek be ügyfeleiknek a K&H elemzői, hozzátéve: azóta valamelyest stabilizálódott az árfolyam, s 388 közelében mozgott csütörtök reggel a devizapár. Kiemelték, hogy nem segítették a forint árfolyamát azok a tegnapi hírek, miszerint az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben. Ám ezzel együtt azt is látni kell, hogy más tagállamok kapcsán is került sor hasonló bejelentésekre a dokumentumok alapján. Emellett a forint már néhány napja gyengülő trendben mozog, amiben a dollár növekvő ereje is szerepet játszik.

A forint eleve gyengén teljesített tegnap, azonban a leértékelődést tovább erősítette az a hír, mely szerint az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a decemberben elfogadott szuverenitásvédelmi törvény miatt – hangsúlyozta az MBH elemzője. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

az eljárás nem jár azonnali következményekkel, pláne, hogy évente átlagosan több tíz ilyen eljárást indít az EB Magyarország ellen

(ahogyan más tagállamok ellen is), amelyből nagyjából 10 jut el a második szakaszba és végül átlagosan 2 kerül a bíróság elé. Amennyiben Magyarország és a bizottság között nem születik egyezség, illetve a kormány nem módosítja az EU kérésének megfelelően a törvényt, abban az esetben juthat el az ügy a bíróságig, azonban a döntés akár évekig is elhúzódhat, így

az ügy várhatóan nem lesz középtávon hatással a forintra.





Az Equilor elemzői is kitértek a kötelezettségszegési eljárásra, de azt emelték ki, hogy a magyar kormánynak két hónapja van, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Persze, az Equilor nem tud befektetői ajánlót adni technikai szintek nélkül. Úgy látják, hogy az euró-forint árfolyama átlépte a 387-es ellenállási szintet, s megközelítette a 389-390-es ellenállási zónát, mely rendkívül fontos és erős akadályt képez a grafikonon. Ami akár fordulatot is sejtethet,

de az áttörésével már küszöböt lépne az euró-forint.

Az EKB héjáinak, Boris Vujcicnak és Pierre Wunschnek azért lehet fontos a beszéde az ING szerint, az európai jegybank ugyan a közelmúltban ellenezte a korai lazítást, a piac 60 százalékos valószínűséget áraz az áprilisi 25 bázispontos kamatvágásnak.

A valódi izgalmak péntekre várhatók, reggel publikálja a KSH a januári inflációs adatot, a várakozásokról itt írt a VG.