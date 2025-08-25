Óriási támogatás a vállalkozásoknak és az önkormányzatoknak – már 100 milliárd felett az igények

Június közepe óta jelentkezhetnek a távhőszolgáltatók a program elsőként meghirdetett kiírására. A 45 milliárd forintos keretösszeg az energiahatékonyság fokozására, a megújuló alapú hőforrásokra, hulladékhő hasznosítására fordítható, emlékeztet az Energiaügyi Minisztérium Facebookra kitett hétfői bejegyzésében a támogatás kapcsán.

Támogatás: meghaladta a 100 milliárd forintot a Jedlik Ányos Energetikai Programra beérkezett pályázatok összértéke / Fotó: Shutterstock

A program másik ágazati elemében július 21. óta igényelhetnek támogatást a távhőtermelők rendszereik megújuló alapú korszerűsítésére. Az 51 milliárd forintos keretből önállóan támogatható tevékenységek közé tartozik a megújuló alapú hőtermelési technológia létesítése (a hőszivattyút is beleértve), hulladékhő hasznosítása vagy hőtároló megvalósítása – mutatnak rá a minisztériumnál.

Támogatás: nagy lehetőséget kapnak a vállalkozások és az önkormányzatok

Mint írják, az augusztusban nyitva lévő felhívások közé tartozik a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez 18 milliárd forintot biztosító programelem. A Magyar Falu Programmal közös kezdeményezés jóvoltából a vidéki kistelepülések akár 50 millió forintot nyerhetnek el a lámpatestek cseréjére, autonóm szabályozhatóságuk kiépítésére. A vissza nem térítendő támogatás teljes egészében előlegként is igényelhető, részletezi a minisztérium.

Hamarosan újabb felhívások is élesednek a programban, a már benyújtott pályázatok elbírálása folyamatosan zajlik – írják. A Jedlik Ányos Energetikai Programmal támogatott fejlesztések erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, mérséklik az importkitettséget. Fokozzák a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát, emelik egyes energetikai szolgáltatások színvonalát. Hozzájárulnak a zöldenergia hasznosításának növeléséhez, az energiaszektor zöldítésével óvják a környezetet. A programcsomag legfontosabb hatásaként csökkenti a hazai cégek rezsikiadásait, ezzel javítja versenyhelyzetüket, hívják fel a figyelmet.