Előzmények, szakmai egyeztetések nélkül érkezett a hír pénteken, hogy február 2-tól kincstári nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) szolgáltatást indít a Magyar Államkincstár. A kérdés most az, hogy az új szolgáltatás tekinthető-e a korábbi években beharangozott nyugdíjkötvényt kiváltó programnak.

Van miből választani az öngondoskodóknak: önkéntes nyugdíjpénztár, nyugdíjbiztosítás, nyugdíj-előtakarékossági számla.

A Magyar Államkincstár sajtóosztálya a Világgazdaság kérdésére ezzel kapcsolatban azt válaszolta:

A NYESZ révén a kincstár úgy tud egy nyugdíjcélú öngondoskodási lehetőséget nyújtani az állampolgárok számára, hogy az egy már meglévő állami támogatásra, valamint a forgalomban lévő állampapírokra épít, és nem igényli új, speciális állampapír kibocsátását.

Ebből arra lehet következtetni, hogy a nyugdíjkötvény ötletét, amely eredetileg 2018-ban merült fel, továbbra is jegeli az állam. A nyugdíjkötvény koncepció anno még a részletek kidolgozásáig sem jutott el, néhány elképzelés azonban kiszivárgott. A cél a nyugdíjkötvénnyel az volt – ami most a kincstári NYESZ-szel megvalósulhat –, hogy az állam belépjen a nyugdíj-előtakarékosság piacára. Igény lett volna a konstrukcióra, főleg akkor, ha az egyébként kifejezetten sikeres Babakötvény jellemzőit vette volna át az állam, egy az egyben:

– tetszőleges összegű befizetés

– feletti éves kamatozás – a kamaprémiuma 3 százalékpont, a nyugdíjkötvényé 1,7–3 százalékpont lett volna, ha megvalósul

– állami támogatás a befizetések után

A három feltételből épp az nem teljesül a kincstári NYESZ-szel, ami igazán népszerűvé tehette volna: ez pedig a kamatprémium.

Lassan letettek a nyugdíjkötvényről

Az egész világot érintő Covid-járvány miatt a nyugdíjkötvény bevezetést későbbre tolták, illetve a pénteken bejelentett kincstári NYESZ alapján valószínű, hogy teljesen lekerült a napirendről. Az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója már 2022 őszén jelezte: a nyugdíjkötvény kérdése jelenleg nincs napirenden.

Az új NYESZ azonban nem biztos, hogy felér majd a Babakötvény népszerűségéhez, mivel szinte valamennyi magyarországi befektetési szolgáltatónál és banknál nyitható NYESZ számla, és ezekre természetesen lehet vásárolni forintban kibocsátott magyar állampapírt, s az visszatérítés is ugyanúgy jár. A piaci szolgáltatóknál elég alacsony, évi 2-3 ezer forint a NYESZ számlavezetés díja, amelyekre – ellentétben a kincstári nyugdíj-előtakarékossági számlával – nemcsak forintos állampapír, hanem vállalati kötvények, részvények, illetve befektetési alapok befektetési jegyei is vehetők, de a számla pénzneme itt is kizárólag forint.

Nem éri el az 500 milliárd forintot sem a NYESZ-állomány A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint (2023. szeptember végén) 89 ezer NYESZ számla volt aktív Magyarországon. Ebből 63 ezer volt bankoknál, a többi befektetési szolgáltatóknál. A számlákon lévő továbbra sem óriási, a harmadik negyedév végén 462,5 milliárd forint volt.

A NYESZ-konstrukcióról évek óta elmondható, hogy kevésbé mozgatja meg az öngondoskodók fantáziáját, de könnyen lehet, hogy a kincstár belépése a piacra nem várt lendületet ad ennek a szegmensnek. A VG-nek erről azt nyilatkozták a kincstár sajtóosztályán, hogy

jelentős igény mutatkozott az elmúlt időszakban, hogy az ügyfelek a nyugdíjcélú megtakarításaikat is a kincstárban, állampapírban tarthassák. Az előzetes igények és a NYESZ által nyújtott adó-visszatérítésre tekintettel kiemelkedő érdeklődésre számítunk.

Ezen túl, az állomány lehetséges alakulásáról nincs a kincstárnak nyilvános prognózisa. Felmerült az is, lehet-e az új NYESZ-re befizetés mellett állampapírokat transzferálni is.

Az ügyfél értékpapír-nyilvántartási számláján lévő állampapír-állomány átvezetése vagy más számlavezetőnél nyilvántartott állampapír-állomány áttranszferálása kincstári nyugdíj-előtakarékossági számlára nem lehetséges

– válaszolták a VG kérdésére. NYESZ-re történő állampapír-áthelyezésnek akkor nincs akadálya, ha az ügyfél egy másik számlavezetőnél nyitott NYESZ-ét megszünteti, és az e számlán lévő forintalapú állampapír-állományát a kincstári lekötési állományába transzferrel áthelyezi, vagy a megszüntetett NYESZ-en lévő forintpénzösszeget átutaltatja a kincstári NYESZ lekötési állományába – tették hozzá.

Fontosabb tudnivalók a kincstári NYESZ-ről