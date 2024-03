Tovább erősíti régiós pozícióit az AutoWallis csoport, miután újabb négy országban szerezte meg a dél-koreai KG Mobility Corporation által gyártott SsangYong gépjárművek és alkatrészek kizárólagos nagykereskedelmének jogait – jelentette be a társaság szerda reggel.

A magyar autós társaság Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, Montenegróban és Szerbiában is megszerezte a SsangYong importőri jogait. Fotó: Shutterstock

A dél-koreai márkát így az eddigi meglévő öt régiós piac mellett mostantól

Bosznia-Hercegovinában,

Koszovóban,

Montenegróban

és Szerbiában is az AutoWallis Distribution képviseli.

Évtizedes együttműködés az AutoWallis és a SsangYong között

A most megszerzett országok közül eddig egyedül Szerbiában volt SsangYong márkakereskedés, így a közép-kelet-európai régió 16 országban működő, 23 márkát képviselő autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató nagykereskedelmi üzletága új értékesítési pontokat is keres a márka forgalmazójaként.

Az AutoWallis dél-koreai autógyártóval kialakított nagykereskedelmi együttműködése Magyarországon kezdődött 2012-ben. A tudatos építkezést követően Romániában, Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában is az AutoWallishoz került a márka, 2022 tavaszán pedig a csoport a SsangYong magyar kiskereskedelmi piacára is belépett. A mostani újabb, 4 országot érintő döntésben az évtizedes zökkenőmentes együttműködés mellett kiemelt szerepet játszott az csoport pénzügyi stabilitása, meggyőző növekedési számai, valamint az, hogy más importőrökkel összehasonlítva is kiemelkedő piaci részesedést tud felmutatni az általa képviselt országokban.

Újabb felvásárlásoknak alapozhat meg az üzlet

Ormosy Gábor vezérigazgató a SsangYong újabb importőri jogainak megszerzése kapcsán elmondta: a lépés jól illeszkedik az AutoWallis növekedési stratégiájába, amelynek megvalósítása során törekednek arra, hogy a vállalat által már képviselt, népszerű márkákat egyre több országban tegyék elérhetővé. Ezzel az árbevétel és a márkaismertség mellett a szinergiák kihasználásával a hatékonyság és a nyereségtermelő képesség is növekszik, valamint újabb akvizíciós lehetőségek nyílhatnak meg, összességében tehát erősödik a vállalatra jellemző stabil növekedés, tovább emelkedik a részvényesi érték.

Az újabb importőri jogok megszerzésével a cégvezető szerint a vállalat közelebb kerül stratégiai céljához, hogy az évtized végére a régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává váljon.

A dél-koreai márka növekvő népszerűségét mutatja, hogy az elmúlt években az AutoWallis jelentősen növelni tudta piaci részesedését. 2023-ban közel 11 ezer darab SsangYong gépjárművet értékesítettek öt országban, ami 50 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, és 2024-ben mintegy 10 százalékos növekedésre számítanak

– emelte ki Andrew Prest, az AutoWallis nagykereskedelmi üzletág igazgatója.

A 2024-es eladási számokat az új piacokra történő belépés mellett tovább növelheti, hogy folyamatos a SsangYong modellpaletta megújítása, és rövid időn belül debütál a legújabb elektromos platformra épülő Torres EVX, amit a gyártó tervei szerint a következő években további új modellek követnek.

Az AuoWallis részvényei négyszázalékos eséssel kezdték a napot, lemaradását azonban szinte teljesen ledolgozta a bejelentést követően. A kispapír a hét elején kezdett meredek raliba, azt követően, hogy a Concorde múlt pénteken 70 százalékos felértékelődési lehetőséget jelentő, 218 forintos célárat határozott meg a részvényre. Idén így már közel 40 százalékkal emelkedett a kurzus.