Az állampapírnál is jobb befektetést talált a lakosság, százmilliárdokkal többet hozott a konyhára Egy év alatt harmadával gyarapodott a háztartások hazai értékpapírokban fialtatott összvagyona, ami 2023 végére jócskán átlépte a 23 ezermilliárd forintot is. A megtakarítások fele továbbra is állampapírban ketyeg, de a befektetési alapokkal tavaly gyorsabban lehetett előbbre lépni. A pesti tőzsde mellett kitartók is nagyot kaszálhattak a BUX 38 százalékos ralijával.