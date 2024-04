A hó végén, április 26-án piacnyitás előtt jelent a Richter amerikai partnere, az AbbVie. A vállalat gyorsjelentését általában a Vraylar értékesítési számai miatt nyitjuk meg. Például 2023 negyedik negyedévében a Richter és az AbbVie által közösen fejlesztett cariprazine hatóanyagon alapuló Vraylar bevétele 789 millió dollár volt. Ez akkor mérsékelten meghaladta az elemzők várakozását. 2022 vége óta az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala kiterjesztette a Vraylar használatát a major depressziós (MDD) betegek kiegészítő kezelésére, ami még mindig új pácienseket és orvosokat nyer meg a Vraylar számára. Ez az üzletág tehát szépen teljesít, jók a kilátások.

Fotó: AFP

Most azonban érdemes lehet magára az AbbVie-re is koncentrálni, mert április elején attraktívnak látszó szintre esett a árfolyama. Az elmúlt hat hónap legnagyobb esése az árfolyamban azért következett be, mert a vállalat teljes éves és első negyedéves eredményvárakozását is csökkentette, tekintettel a növekvő akvizíciós, kutatási és mérföldkő-kifizetési költségekre.

Ez első hallásra nem hangzik jól, ám ha figyelmesen olvasunk a sorok között, előfordulhat, hogy arra a következtetésre jutunk: az esés mértéke eltúlzott volt. Az AbbVie ugyanis erős akvizíciós tevékenységbe kezdett, miután legfontosabb bevételi forrása, az egykor a világ legnagyobb forgalmú gyógyszerének számító Humira értékesítési bevétele csökkenni kezdett. Ami ezt a sikeres arthritis elleni gyógyszert illeti, ez a nagy találmányok sorsa általában: az elmúlt 12 hónapban több mint féltucatnyi olcsóbb, bioszimiláris változat érkezett.

Azonban a riválisoknak egyelőre mégsem sikerült legyőzniük az originális készítményt. Februárban ugyanis az egyik legnagyobb vetélytárs, a dél-koreai Samsung Bioepis azt közölte, hogy az arthritis terápiájában nem sikerült az áttörés: az AbbVie még mindig megőrizte piaci eladásainak 96 százalékát negyedéves összehasonlításban.

Ne legyenek illúzióink, hiszen a versenyben akár 80 százalékkal is az eredeti készítmény ára alá tudnak ígérni, így előbb vagy utóbb a Humira eladásai valóban csökkenni fognak. A versenytársak között pedig olyan nagy neveket találunk, mint a Pfizer, a Novartis, az Amgen vagy a Fresenius. Az is nagyon vonzó, hogy vannak olyan bioszimiláris készítmények, amelyeket újabb szakorvosi vizit nélkül is kiadhat a gyógyszerész.

Az AbbVie készítményénél eddig mindössze negyedévente 2 százalékos piaci részesedésvesztést láttunk. Ennek az is az oka, hogy bár például az amerikai gyógyszerkassza akár évi 6 milliárd dolláros megtakarításra is tehetne szert, ha kiváltanák a Humirát, az IQVIA elemző cég friss értékelése szerint a gyógyszerészeti közvetítő vállalatok profitjuk 84 százalékát vesztenék el a Humirával. Így a vállalati érdekek nem esnek egybe a kormányzatiakkal.

Mielőtt tovább haladnánk az AbbVie elemzésében, érdemes gondolatban előretekinteni azokra az időkre, amikor majd lejár a cariprazine szabadalma is, és

a Richter is hasonló helyzetben kerül.

A leírtak alapján egyáltalán nem biztos, hogy az olcsóbb készítmények azonnal leváltják a megszokott eredetit. Nem minden piaci szereplő egyértelmű érdeke ez. Továbbá egy pszichiátriai szernél a ragaszkodás a megszokott címkéhez talán még az átlagnál is erősebb lehet.

Ahogy a Richter is már most megkezdte a felkészülést a szabadalom lejárta utáni időkre, úgy az AbbVie is új irányokba nyit. A vállalat tavaly 10,1 milliárd dollárért megvette az ImmunoGen rákgyógyszer-fejlesztő vállalatot, és most a Cerevel megvételét kívánják lezárni. Két új gyógyszere, a Skyrizi és a Rinvoq 2027-re 27 milliárd dolláros forgalmat generálhat, és még számos indikációban várnak engedélyezésre. Az AbbVie tehát komoly kihívások előtt áll, de előfordulhat, hogy a közeljövőben a mostani aggodalmak túlzónak bizonyulnak.

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel, és azt a PFN Prestige Financial Zrt. az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.