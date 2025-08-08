Nagyon jó hír külföldre utazóknak: majdnem egy éve nem erősödött meg így a forint

Hatalmas formába lendült a forint a hét második felére, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton javítani tudott a nap során, az erősödés katalizátora minden bizonnyal a vártnál magasabb inflációról beszámoló, reggeli KSH-adatközlés lehet. A forint péntek késő délelőtt 395,6-ig erősödött az euróval szemben, ilyen erős legutóbb tavaly szeptember végén volt a devizánk. A dollár ellenében 0,06 százalékos a napi plusz, 340 környékén adják a zöldhasú egységét.
A forint azt követően kezdett újabb menetelésbe, hogy a KSH közlése szerint 4,3 százalék volt az éves infláció júliusban, ami kismértékben haladja meg az elemzők 4,1 százalékos várakozását. Az élelmiszerek inflációja 5,9 százalék volt, míg a szolgáltatások esetében 5,3 százalékos árváltozás volt látható. A háztartási energia gyorsabb ütemben, 10,9 százalékkal drágult tavaly júliushoz képest. Havi szinten 0,4 százalékos drágulás volt látható, ami gyorsabb növekedés a prognosztizált 0,2 százalékos ütemnél.
A vártnál magasabb infláció az MNB kamattartásával kapcsolatos várakozásokat erősíti, ez pedig felpolcolja a forint árfolyamát: a magas kamatkörnyezet ugyanis magasabb hozamokat tesz elérhetővé mind a hazai állampapírpiacon, mint a devizapiaci carry tradek esetében, így növeli a befektetői érdeklődést, ami keresleti többletet hoz a piacra, felfelé tolva a forint értékét.
A forint nem csak az euróval szemben van jó formában, a dollár ellenében is sokat javított az elmúlt napok kisebb botlása után: a zöldhasú keresztje július legvégén még egy pár napra vissza tudta venni a 350-es szinteket is, a forint onnan ismét lendületbe jött, péntekre pedig ismét visszaszerezte a 340 környéki szinteket - a dollár ellenében a júliusi erőfitogtatást megelőzően 2023 márciusában volt ilyen erős a devizánk legutóbb.
A forint újabb lendületszerzése a friss, vártnál magasabb inflációs adaton túl a csütörtökön bejelentett Trump-Putyin csúcstalálkozó által kiváltott befektetői optimizmusnak is betudható: a két vezető találkozójától a befektetők azt várják, nagy előrelépéseket jelentenek majd be az ukrajnai béke felé vezető út következő lépéséről, ami hatalmas mértékben csökkentené a térséget immáron három éve nyomás alatt tartó geopolitikai diszkontot, felfelé nyomva ezzel az értékeltségeket és árfolyamokat egyaránt. A hírek nyomán a BUX és az OTP is történelmi csúcsra futott.
