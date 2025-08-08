Nagyon jó hír külföldre utazóknak: majdnem egy éve nem erősödött meg így a forint

Hatalmas formába lendült a forint a hét második felére, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton javítani tudott a nap során, az erősödés katalizátora minden bizonnyal a vártnál magasabb inflációról beszámoló, reggeli KSH-adatközlés lehet. A forint péntek késő délelőtt 395,6-ig erősödött az euróval szemben, ilyen erős legutóbb tavaly szeptember végén volt a devizánk. A dollár ellenében 0,06 százalékos a napi plusz, 340 környékén adják a zöldhasú egységét.

Bomba formában a forint / Fotó: Shutterstock

Nagyon megindult a forint

A forint azt követően kezdett újabb menetelésbe, hogy a KSH közlése szerint 4,3 százalék volt az éves infláció júliusban, ami kismértékben haladja meg az elemzők 4,1 százalékos várakozását. Az élelmiszerek inflációja 5,9 százalék volt, míg a szolgáltatások esetében 5,3 százalékos árváltozás volt látható. A háztartási energia gyorsabb ütemben, 10,9 százalékkal drágult tavaly júliushoz képest. Havi szinten 0,4 százalékos drágulás volt látható, ami gyorsabb növekedés a prognosztizált 0,2 százalékos ütemnél.

A vártnál magasabb infláció az MNB kamattartásával kapcsolatos várakozásokat erősíti, ez pedig felpolcolja a forint árfolyamát: a magas kamatkörnyezet ugyanis magasabb hozamokat tesz elérhetővé mind a hazai állampapírpiacon, mint a devizapiaci carry tradek esetében, így növeli a befektetői érdeklődést, ami keresleti többletet hoz a piacra, felfelé tolva a forint értékét.