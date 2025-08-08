A kormányzat augusztusban dolgozza ki a támogatás részleteit, a közszolgálati dolgozók így jó eséllyel már január 1-jétől igénybe vehetik ezt a juttatást. Noha a pontos jogosultsági feltételek és részletek csak a jogszabály megjelenése után lesznek egyértelműek, az eddig bejelentett információk alapján már következtetni lehet, hogy a 2025 januárjától elérhető, 35 év alattiaknak szóló lakhatási támogatás adhatja a mintát.

A fix 3 százalékos lakáshitel után jön az újabb otthonteremtési támogatás / Fotó: Shuttertstock

Az új otthontámogatás havi bontásban több mint 80 ezer forintos támogatást jelent majd

Az új otthontámogatás egyfajta célzott cafeteriaelemként működik majd, és havi bontásban több mint 80 ezer forintos támogatást jelent, amely közvetlenül csökkentheti akár a munkavállaló lakáshitel-törlesztőjét.

Az Otthon Start hitel és a közszolgálati otthontámogatás együttes hatása már egy 20 millió forintos hitelösszeg esetén is látványos. A Money.hu számításai szerint a havi fix törlesztőrészlet körülbelül 95 ezer forint lenne a fix 3 százalékos hitellel ennél a hitelösszegnél – ez a támogatás egy hónapra eső összegével (ami 83 333 forint) akár 11 ezer forintra csökkenhet.

Nem fog automatikusan járni minden jogosultnak

A közszolgálati támogatásnál valószínűsíthető, hogy a lakáscélú jelzáloghitel szerződés bemutatása szükséges lesz, amely piaci kamatozású vagy államilag támogatott konstrukció is lehet (mint például a CSOK Plusz vagy az új Otthon Start hitel). Ugyanakkor a nem lakáscélú hitelek, mint a babaváró, diákhitel, munkáshitel vagy szabad felhasználású jelzáloghitel itt sem lesznek elfogadottak.

Valószínűsíthető, hogy több lakáshitel-szerződés esetén az igénylő döntheti el, hogy melyikben kívánja törleszteni az extra juttatást. Érdemes a magasabb kamatozású, piaci lakáshiteleket választani, hiszen ezekkel többet lehet nyerni. A piaci lakáshiteleknél az előtörlesztésnek azonban általában 1 százalékos díja van, így ha az 1 millió forintot csak egy összegben lehet felhasználni, az egyúttal a támogatás értékvesztését is jelenti.

A támogatás az önerő részeként is felhasználható lesz, így az új lakás vásárlásának igazolása feltétel lesz, melynek módját szintén a részletszabályok fogják tartalmazni.