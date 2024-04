OTP

Továbbra is kitartanak a sajátrészvény-vásárlások és újabb fundamentális hírek érkeztek, például az ötszáz forint feletti kilátásokról, de még ez sem volt elég, hogy képes legyen a kimozdulni az oldalazásból.

Az indikátorok szépen lassan a vételi szignál felé araszolnak / Fotó: Shutterstock

A napi árfolyamgrafikonon a 20 és az 50 napos átlagok már egymásba csúsznak, így feltehető a kérdés: ha nem lett volna sajátrészvény-vásárlás, már lentebb lenne a kurzus? Egyelőre nem tudjuk meg és a tőzsdén a „mi lett volna ha” kérdéseknek nem sok értelme van, mert a lényeg továbbra is az, hogy

bár tarja a részvényárfolyam magát, de felfelé mozdulni nem tud.

Így viszont a hetek óta az 50 napos átlag alatti forgalom sem erősíti a bizalmat az OTP-részvények felé. Ugyanakkor az indikátorok szépen lassan a vételi szignál felé araszolnak, de egyértelmű jelzés még sajnos nem látszik a grafikonon. A 18 318 forintos medián célár és a 3 százalék feletti osztalékígéret együtt ma több mint 10 százalék célhozamot indukál, tehát nem rosszak a kilátások a részvénytől. Továbbra is úgy gondoljuk, ha képes lenne a 17 630 forintot áttörni az árfolyam, az lenne igazán figyelemre méltó mozgás.

OTP árfolyammozgása

Richter

A Richter-papírok nem hagyták le a 20 napos átlagárat, de a végig az 50 napos alatt kereskedtek, ahol a MACD már egész kedvező képet kezd long irányban mutatni. Az elemzői átlagárakhoz képest a 22 százaléknál nagyobb felértékelődési potenciál van a jelenlegi piaci árakhoz képest, így kifejezetten érdekes volt az elmúlt napok korrekciója, majd kismértékű emelkedése,

ami sajnos érdemi forgalom nélkül zajlott, így nem számít túl erős jelzésnek.

Alapvető várakozás, hogy képes-e folytatni az emelkedést a papír, bár kétségtelenül fontos lenne, hogy lényeges forgalom is társuljon az elmozdulás mellé (legalább az 50 napos forgalmi átlagot meghaladó forgalom).

Mol

A Mol részvényeinek a várakozások szerinti 3000-es szint fölé emelkedése szépen megvalósult, most ennek az árfolyamszintnek a megerősítésére van szükség, hiszen a várt áttörés mindenképpen egy lényeges momentum volt, és egy

megfelelő jelzés a vételi oldal mellett.

A geopoltikai feszülségek az olaj feszített árait támasztják, így a részvényre pozitív hatással lehet, az elmúlt hetek felminősítései pedig kifejezetten kedvezőnek tekinthetőek a részvények piacára. A nemrég megújított stratégiát így úgy tűnik, a piac elfogadta, mostantól majd a tényszámok fogják visszaigazolni a befektetői bizalom helyességét.

Mol árfolyam

Telekom

A korábbi várakozásainkhoz képest lényeges elmozdulás nem volt, ugyanakkor a legutolsó kereskedési nap a grafikonon – bár 930 forinton is járt a jegyzés – mégis inkább a lendület megtörését vetíti előre. A forgalom ugyan meghaladta az 50 napos átlagforgalmat, de lényeges kiugrást sem hozott, napon belül vissza is zárt a nap végére. A piac ezzel feltette az árfolyamgrafikonra a kérdést, vajon eljött a folyamatos emelkedésben a megpihenés ideje, netán akár korrekció is kezdődhet?