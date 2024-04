„Továbbra is keményen dolgozunk a magyar részvények platformunkon való elérhetővé tételén, mivel mind a magyar piac, mind annak befektetői kiemelten fontosak számunkra” – mondta Martin Sokk, a Lightyear brókercég társalapító-vezérigazgatója a Világgazdaságnak.

Martin Sokk, a Lightyear társalapító-vezérigazgatója / Fotó: Tom Harrison / Lightyear

A hazánkba kereken egy évvel ezelőtt belépő kereskedési platform vezetője a VG kérdéseire kifejtette: a Lightyear mobilalkalmazása és online felülete a magyar felhasználók kéréseire immáron magyar nyelven is elérhető, így az angolul nem tudó befektetők is megtalálják vele a számításukat. A cégvezér elmondta: a magyar fordítás után a következő, hazai felhasználókat érintő egyik prioritásuk

a BÉT részvényeinek palettára való felvétele lesz,

de ennek pontos időpontját tekintve egyelőre nem bocsátkozott jóslatokba.

Martin Sokk elmondta, a hozzájuk beérkező felhasználói kérések a már náluk elérhető piacokon forgalmazott részvények körének bővítéséről szólnak elsődlegesen, illetve sokan érdeklődnek az ETF-paletta növeléséről is, ez utóbbi látványosan összefügg a magyar befektetési szokások alakulásával is.

Jönnek a törtrészvények és a modell portfóliók a Lightyearen

A platformon a befektetők most még csak az amerikai részvényeket tudják törtrészvényként, azaz egy papírnál alacsonyabb mennyiségben vásárolni, ez azonban hamarosan megváltozik majd: a Lightyear ugyanis nemrég megszerzett egy a jelenleginél magasabb fokozatú befektetési szolgáltatói engedélyt, ami lehetővé teszi majd számára, hogy

EU-s részvényeket, illetve ETF-eket is törtpapírok formájában kínáljon majd vételre a befektetők számára.

Martin Sokk hozzátette: az európai törteszközök bevezetésén túl a platformon hamarosan elérhetőek lesznek bizonyos modell portfóliók is, melyek a befektetési világban nem jártas ügyfelek számára is lehetővé tesznek majd egy a jelenleginél sokkal sokrétűbb állományépítési struktúrát is.

A fintech cég magyarországi ügyfeleinek portfolióit csaknem felerészben (45,8 százalék) a tőzsdén kereskedett befektetési alapok jegyei alkotják, miközben részvénybefektetésekkel minden harmadik felhasználó (28,8 százalék) rendelkezik. Más európai országokhoz képest a magyarok növekvő arányban fektetnek az amerikai technológiai szektorba, így a legnépszerűbb részvények az Nvidia, az Apple és a Tesla papírjai közül kerülnek ki, míg az ETF-ek közül a VUAA (Vanguard S&P 500), VWCE (Vanguard FTSE All-World) és a CSPX (iShares Core S&P 500) viszi a prímet.