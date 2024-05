Árupiaci áttekintő: felpuhult az olajkereslet, csúcsközelben a fémek

A Bloomberg árupiaci index friss 17 hónapos csúcsot ért el a május 13-i héten, az ipari és nemesfémek támogatásával, mielőtt kis veszteséget szenvedett volna el múlt héten az utolsó FOMC-ülés jegyzőkönyveit látva, amelyek megerősítették a kamatlábak tartósan magasabb szinten tartását. Néhány tisztviselő még azt is megkérdőjelezte, hogy a jelenlegi politika elég korlátozó-e. A rövid távú kamatláb-határidős piac azzal reagált, hogy csökkentette az idénre várható kamatlábcsökkentések számát egyre, és az amerikai elnökválasztás utánra.

Arany, ezüst, réz – pozitív kilátások

Az egyik, nem professzionális ügyfelek számára is elérhető ETF – amely a Bloomberg Commodity Total return indexet követi –, az Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 8 százalékkal emelkedett idén. A 24 főbb árucikk teljesítményét követi, energia (30,1 százalék), fémek (34,2 százalék) és agrárium (35,7 százalék) területen. Egyéves konszolidációs fázis után az index nemrégiben kitört felfelé, amit az említett összes szektorban elért nyereségek támogattak. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott ETF csak egy a számos ETF közül, amelyek követik a BCOM TR Indexet.

Az arany, miután elérte a friss rekordmagasságot, a 2450 dolláros szintet, egy 125 dolláros korrekciót szenvedett el, ezzel a legrosszabb hetet zárta három hónap alatt. Az ezüst, amely egy hete 32,50 dollárra, 11 éves csúcsra emelkedett, szintén éles fordulatot vett lefelé, de jelenleg a félig ipari fém a 30 dolláros szint fölött tartja magát. A réz korán jött emelkedése a friss rekordmagasságok elérése után szintén korrekciót szenvedett el a 4,70–4,75 dolláros kulcsfontosságú terület felé. Összességében pozitív kilátást tartunk fenn mindhárom fémre, és azt feltételezzük, hogy a spekulánsok és a befektetők továbbra is vásárlásokkal reagálnak a rövid távú korrekciókra.

Ezt szem előtt tartva az arany korábbi korrekciós mélypontja, a 2285 dollár körüli szint lesz kulcsfontosságú, míg az ezüst esetében a kérdés az, hogy sikerül-e megtartani az árfolyamot a 30 dolláros szint felett, ami egy korábbi ellenállási szint volt, és most támasszá vállhat a múlt heti áttörés után.

Fundamentális támogatás

Jelenleg az alábbi fundamentális tényezőkre összpontosítunk az arany- és ezüstárak támogatására.

Erős kiskereskedelmi kereslet Kínában. A gazdaság és ingatlanproblémák miatt a figyelem a relatíve ellenálló szektorba való diverzifikálás felé fordul.

Folyamatos központi banki kereslet a geopolitikai bizonytalanságok és a dollár kiváltása miatt, és nem utolsósorban az arany azon képessége, hogy olyan biztonságot és stabilitást nyújtson, amit más eszközök nem biztosítanak.

Az egyes nagy gazdaságok, különösen az Egyesült Államok GDP-arányos adósságrátájának emelkedése, ami némi aggodalmat kelt az minőségével kapcsolatban. Más szóval, az emelkedő kincstárjegyhozamok nem feltétlenül negatívak az arany számára, mivel az összes adósság szintjére és annak fenntarthatóságára irányítják a figyelmet.

Emellett a figyelem a kevesebb kamatvágás negatív hatásáról az újra gyorsuló inflációs kilátások felé irányul, ami szintén támogatja az aranyvásárlást.

Olajárak: erősödhet a kereslet

Az energiapiacon az amerikai és különösen az európai gázárak emelkedtek, a holland TTF benchmark elérte az éves csúcsot, válaszul egy váratlan leállásra Norvégiában és az oroszországi maradék ellátásokkal kapcsolatos megújult aggodalmakra. Májusban a Brent kőolajat 6 százalékkal kereskedik alacsonyabban, a 80 dolláros pszichológiai támogatási szint közelében, és már elvesztette a december és április eleje között látott, nagy nyereségének felét. A finomítói felárak legutóbbi gyengülése, valamint a WTI és a Brent határidős kontraktusai közötti időbeli spreadek szűkülése arra utal, hogy az olajkereslet felpuhult az erős első negyedév után.

Azonban az enyhülés ellenére továbbra is arra számítunk, hogy a kereslet a következő hónapokban erősödni fog a közel-keleti szezonálisan erős kereslet, valamint az amerikai nyári üdülési szezon és a repülőgép-üzemanyag iránti erős kereslet miatt. Most minden szem a június 2-i OPEC+-találkozóra figyel, és arra, hogy a csoport hogyan fog reagálni a 80 dollárhoz közeli árszintre, amikor a tagok nagy része a 90 dolláros szintet preferálja.